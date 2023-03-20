Uydu değil lider ülke

Seçimlere 2 aydan daha az kala ittifaklar iktidara gelmeleri durumunda nasıl bir Türkiye inşa edeceğinin ipuçları verdi. 14 Mayıs’ta ittifaklara dahil olan partiler ve sandık başına gidecek milyonlar zorlu bir seçimle kaşı karşıya kalacak.

YA KAOS YA İSTİKRAR

Sandık, peş peşe gelen deprem ve sel felaketlerinde attığı adımlarla hizmeti önceleyen bir görüntü veren Cumhur İttifakı ile daha şimdiden 90’lı yılların siyasi kavga ve koltuk kavgalarını hatırlatan 6’lı masanın yarışına sahne olacak.

Akıncı TİHA.

TAŞERONLUK VAADİ

Pusulularda bir yanda bağımsız politikalarla tahıl koridorunun süresini uzatılması, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak katılması, Mısır-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi gibi için çaba gösteren Cumhur İttifakı, diğer yanda küresel güç odaklarına payanda olmayı vaat eden Millet İttifakı yer alacak.

YA BAĞIMSIZLIK YA UYDULUK

Bu seçim aynı zamanda küresel güç odaklarının da ellerini ovuşturarak bekleyeceği bir seçim olacak. ABD’ye boyun eğip S400’leri hangara kaldırma, NATO’ya boyun eğip Rusya’ya cephe açma, teröristlere ikinci vatan olan İsveç’in üyeliğini onaylama sözü veren Millet İttifakı ile kendi çıkarlarını önceleyen Cumhur ittifakı milletin huzuruna çıkacak.

LOBİLER PUSUDA BEKLİYOR

20 yıldır bağımsızlık savaşı veren Türk ekonomisi de 14 Mayıs’ta ya yola devam edecek, ya da küresel fonlara teslim bayrağını çekecek. Türkiye’yi merkeze alan politikayla düşük faiz, üretim, istidam ve büyüme vaat eden Cumhur İttifakı ile, IMF ve çoğu Londra ve ABD merkezli faiz

lobileriyle daha şimdiden hizalanan Millet İttifakı kozlarını paylaşacak.

Fatih Sondaj Gemisi.

MAVİ VATAN BİTECEK Mİ?

Başta Doğu Akdeniz olmak üzere Mavi Vatan da pusuladaki görünmez maddelerden olacak. Bir yanda “Ne işimiz var Libya’da, Doğu Akdeniz’de” diyen Millet İttifakı, diğer yanda Türkiye’nin hak ve menfaatleri için Mavi Vatan’ın her bir metrekaresinde arama ve sondaj çalışması yürüten, donanma ile bayrak gösteren Cumhur İttifakı yer alacak.

Milli Muharip Uçak.

ENERJİDE KİLİT ÜLKE

Enerji bağımsızlık da 15 Mayıs’ta oylanacak. Bir tarafta ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen enerji merkezi yolunda Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’la masaya oturan Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta ise ABD’ye uyduluk vaat eden, Rusya’ya ‘NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız’ diyerek şimdiden Türkiye’nin enerjisini düşüren Millet ittifakı var.

14 Mayıs’ta yarış, savunmadaki yerli ve millilik payını yüzde 80’lerin üzerine taşıyan, Hürjet, Anka-3, Milli Muharip Uçak gibi milli savunma projelerini piste çıkaran Cumhur İttifakı ile, ‘İHA’ları yere indirmeyi’ vaat eden 6’lı masa arasında geçecek.

FETÖ’NÜN KADER SEÇİMİ

FETÖ için de 14 Mayıs kader seçimi gibi geçecek. Bir yanda ardı ardına operasyonlarla örgütü çökerten ekonomik kaynaklarını kurutan, teröristleri kamudan temizleyen Cumhur İttifakı yer alacak. Karşısında ise 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kamudan uzaklaştırılanlara FETÖ, PKK ve sol örgüt üyelerine ‘dönüş’ vaat eden 6’lı masa bulunacak.

ABD’nin Suriye planı da oylanacak

Kurulacak sandıkta bir yanda, Irak’ı parçalayan Suriye’de terör devleti kurmaya çalışan, teröristlere helikopter tahsis eden ABD’nin dümen suyuna girmeye hazırlanan, sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan 6’ılı ittifak, diğer yanda Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Peç-Kilit gibi operasyonlarla terör koridorunu yerle bir eden Cumhur ittifakı olacak. Birinci Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ı fiilen bölüp Çekiç Güç eliyle PKK’yı Kandil’e yerleştiren ABD’nin Suriye’yi bölme planları da sandıkta oylanacak. Ya iktidar değişikliği için teröristlere binlerce TIR silah veren, helikopter tahsis eden, örgütlerin ayağına an üst düzey komutanlarını gönderen ABD’nin Başkanı Joe Biden’a umut bağlayan Millet İttifakı kazanacak, ya da bu planları bozmak için sahada beka mücadelesi veren Cumhur İttifakı.







