Uyum eğitimleri başladı

Ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimleri, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı. Uyum eğitimi kapsamında veliler, çocuklarıyla birlikte sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi. Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minikler, öğretmenleri eşliğinde eğitim görecekleri sınıflara girdi. Veliler, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen uygulama kapsamında okulların seminer salonlarında bilgilendirildi. Bu toplantıda öğretmenler, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velilere bilgi verdi.

EKSİKLERİMİZ GÖRDÜK

9 Eylül’e kadar sürecek uyum çalışmaları kapsamda veliler Çankaya Yücetepe İlkokulu’nda çocuklarının oturacağı sıralarda yerini aldı. Velilerin uygulamaya ilişkin geri dönüşlerini aktaran Yücetepe İlkokulu Müdürü Şerafettin Dursun, “Uygulama veliler tarafından da takdirle karşılandı. Yani eğitim öğretim süreci öğrenci, veli ve öğretmen iş birliği ile planlanacak. Uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Uygulama sayesinde veli, okulu, idareyi, öğretmenleri tanıma fırsatı yakaladı” ifadelerini kullandı. İlk çocuğunu okula kaydettiren velilerden Seyihtan Yıldırak, “Velilerin bilinçlenmesi açısından önemli bir uygulama. Biz de bu süreçte öğrencilik hayatımızda yakalayamadığımız bir fırsatı yakalamış olduk. Velilerin bilinçlenmesi öğrenci açısından daha verimli bir yıl anlamına da geliyor” dedi.

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Ali Omaç da, “Güzel ve verimli bir uygulama. Veliler çocuklarını teslim ettikleri kurumu, okulu, kişiyi tanımak, bilmek istiyor” diye konuştu. Zeynep Aşkın ise “Eksiklerimizin olduğu noktalar vardı, onları görmüş olduk. Her yıl tekrar edilmeli bence. Hatta lise öğrencilerinin velilerine de yapılmalı. Çünkü ergenlik dönemine giriyorlar, onların da ihtiyacı oluyor bu şekilde bir çalışmaya” şeklinde konuştu.Uygulama kapsamında veliler dersteyken okul heyecanını biran evvel yaşamak isteyen öğrenciler de okul bahçesindeydi.

Güvenli eğitim için genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Buna göre okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarına ve karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik koordinasyon sağlanacak. Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Okullarda sabit olarak görev yapacak “okul kolluk görevlisi”, diğer tüm okullarda “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi” görevlendirilecek. Okul çevresindeki metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve oyun salonları gibi yerler düzenli denetlenecek.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

3 milyarlık bütçe

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uyum eğitiminin ilk gününde, Ankara Çankaya Hamdullah Suphi İlkokulunu ziyaret etti. Bu yıl ana okullarının sayısını artırdıklarını ve 1407 yeni anaokulu ile 10 bin 200 yeni ana sınıfı açtıklarını anlatan Özer, “ Bir yıl içerisinde 3 bin yeni anaokulunu hızlı bir şekilde tüm Türkiye’nin her noktasına kazandıracağız.” diye konuştu. Özer, “Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcıyla ilgili 3,1 milyar lira okullara bütçe gönderdik, bütçe gönderilmeyen tek bir okulumuz yok. Şu ana kadar okullarımız tarafından harcanan miktar 1 milyar. Yani 2,1 milyar lira okulların bütçesinde duruyor.” dedi.

Yeni öğretmen istihdamı olacak

Bakan Özer, TRT Haber kanalında yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına çok erken başladıklarını söyledi. Özer, okullara ücretsiz ders kitapları ve yardımcı ders kitapları gönderildiğini anlattı. Kayıt parası şikayetlere yönelik Özer, “Yaklaşık 234 ihbar aldık ve bu ihbarlar bağlamında da gerekli işlemleri yaptık,

3 okul yöneticimize ceza verdik.” ifadesini kullandı. Özer öğretmen atamalarına ilişkin ise şunları söyledi: “Hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak.”

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