Uyum kılıflı tasfiye planı

Belediye başkanları kampında da tek aday üzerinde durulmuştu. Gelen tepkiler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çark ederek “İlla tek aday olacak diye bir kuralımız yok ama kavga asla” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu böyle dese de ilçe kongrelerinin aksine, illerde tek adayla kongreye girileceği belirtiliyor. Kongre sırasında muhalifleri safdışı bırakmayı planlayan CHP yönetimi, illerde muhalif il başkanlarını tasfiye için yeni kılıf buldu. İl başkanlarının 30 Mart yerel seçimlerinde ve sonraki dönemde çalışmalarının karnesi çıkarılacak. Mevcut belediye başkanıyla uyum içerisinde çalışmayan başkanlar tasfiye edilecek. Böylelikle kendi ekibini kurmak isteyen belediye başkanlarının önü açılacak. Tasfiyeler nedeniyle parti yönetimine yükselebilecek tepkiler de performans düşüklüğü ve başkana ayak uyduramama gerekçeleriyle önlenecek.

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