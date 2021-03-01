Gündem Uyurken hayatının şokunu yaşadı Evine tır çarptı ölümden döndü
DENİZLİ

Uyurken hayatının şokunu yaşadı: Evine tır çarptı ölümden döndü

Uyurken hayatının şokunu yaşadı: Evine tır çarptı ölümden döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır şoförü caddede dönmek için geri manevra yaparken, bir evin duvarına çarparak hasara yol açtı. Tırın dorsesinin çarpmasıyla duvarın bir kısmı hasar görüp evin içine yıkılırken, o sırada duvarın kenarında yatan Meryem Uslu ölümden döndü.

Haber Merkezi DHA
Tırın çarptığı evde maddi hasar meydana geldi.
Tırın çarptığı evde maddi hasar meydana geldi.

Denizli'de Dursun Gerçekcioğlu kullandığı tırla caddede dönmek için geriye doğru manevra yaptı. Gerçekcioğlu arkasındaki tekli katlı evi fark etmeyince, tıra bağlı olan dorseyle duvara çarptı. Evin duvarı büyük ölçüde hasar gördü. Duvardan kopan parçalar kaza sırasında yatağında uyuyan Meryem Uslu'nun ayaklarının üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duvar parçalarının üzerine devrilmesi sonucu büyük korku yaşayan Uslu, kazayı ayaklarındaki hafif sıyrıklarla atlattı. Uslu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DEPREM OLUYOR SANDIM'

Tırın çarpması sonucu duvarın bir kısmının ayaklarının üzerine devrildiğini söyleyen Meryem Uslu, "Önce deprem oluyor sandım. Oda tozla doldu, hiçbir şey göremedim. Bende tırın çarptığı duvarın önünde yatıyordum. Duvar parçaları ayaklarımın üzerine düştü. Duvarın tamamı üzerime göçebilirdi. Ucuz atlattık" dedi. Akçeşme Mahalle Muhtarı Şaban Heybeli ise, ev sahibi Meryem Uslu'nun ucuz kurtulduğunu, duvar parçalarının ayaklarının üzerine düştüğünü söyledi.

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