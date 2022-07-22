‘Uyuşturucu baronu savcı’ hakkında yeni iddialar: FETÖ borsası da kurmuş

Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkıyatı yapan şebekeye yönelik yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yaptıkları incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşmıştı.

UYUŞTURUCU SEVKIYATININ TALİMATI SAVCIDAN

Kurye polisin telefonunda Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın F.K'ya uyuşturucu sevkıyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti.

FETÖ BORSASI OLUŞTURMUŞ

Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.

FETÖ ŞÜPHELİLERİNİ TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

WhatsApp mesajlarında Osman Yarbaş'ın, polis memuruna FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi.

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Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı.

DOKUZ KİŞİDEN ÜÇ MİLYON LİRA ALDILAR

Örgüt üyelerinin FETÖ/PDY suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişileri arayarak, "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve örgüt üyelerinin parayı almasıyla Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları imzaladığı belirlendi.

Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira para aldığı tespit edildi.

BİR AVUKATI DA TELEFONLA ARAYINCA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan bir avukatı da telefonla aradığı ortaya çıktı.

Örgütün telefonla aradığı ve para istediği avukatın ise Adana Cumhuriyet Başsavcısının yanına giderek yaşananları aktardığı, bunun üzerine Başsavcının dosya savcısı Osman Yarbaş'ı yanına çağırdığı, Yarbaş'ın ise 'Benim böyle bir bilgim yok' diyerek odadan çıktığı belirtildi.

Avukatın şikayetinin ardından örgüt üyelerini telefonla arayan Cumhuriyet Savcısı Yarbaş'ın 'Avukatı aradığınız sim kartı kırıp yok edin' diyerek avukatı bir daha örgüt üyelerinin aramamasını istediği öğrenildi.

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POLİSLERİ UYUŞTURUCU KURYESİ YAPMIŞ

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu, örgüt lider yardımcısı Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis F.K'nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.

Geçen hafta operasyon için düğmeye basan polis, Konya merkezli 4 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Sabah gazetesinin haberine göre, örgüt lider yardımcıları ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. Osman Yarbaş'ın soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.

GÜNDEM Adana'da uyuşturucu çetesinin lideri savcı kuryeleri polis çıktı

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI

Osman Yarbaş Antalya'da evinde gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Osman Yarbaş'ın evinde arama da yapıldı. Yarbaş, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Adana'ya gönderildi.

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HSK SAVUNMA İSTEDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Osman Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan iki ayrı inceleme başlatıldı. Yarbaş'ın bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

HSK GÖREV SUÇUNDAN SAVUNMASINI İSTEDİ

Osman Yarbaş'ın gözaltına alınmasıyla HSK İkinci Dairesi, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle görev suçu işleyen Osman Yarbaş'ın savunmasını istedi. Osman Yarbaş'ın 10 gün içinde savunma vermesinin ardından HSK İkinci Dairesi, baron savcının meslekten ihracını görüşecek.