Gündem Vaka sayısı sıfırlandı
KASTAMONU

Vaka sayısı sıfırlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin, ilçede alınan tedbirler ve filyasyon ekiplerinin çalışması sonucunda pozitif vaka sayısının sıfırlandığını açıkladı. Kaymakam Pişkin, tedbirlerin kendilerinde rehavet oluşturmadan bundan sonrada devam edeceğini kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Tosya Kaymakamlığı, vakaların sıfıra indiğini açıkladı.
Tosya Kaymakamlığı, vakaların sıfıra indiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarıyla birlikte alınan tedbirler sonucunda Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Tosya Kaymakamlığı, vakaların sıfıra indiğini açıkladı.

Karantina ilçeye gelenlerden başlayınca vaka sayısı sıfırlandı
KORONAVİRÜS
Karantina ilçeye gelenlerden başlayınca vaka sayısı sıfırlandı

İyi haberler duymaya ihtiyaçları var

İlçede vakaların sıfırlanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Kovid-19 sürecinde pandemi döneminde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ülkemiz ve ilçemiz olarak ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımız sürekli bizlerden yeni tedbirler, yeni kısıtlama kararları ya da kötü tablolara şahit olmaktan sıkıldılar. Bu süreçte bizler olduğu gibi vatandaşlarda iyi haberler duymaya ihtiyaçları var. İnsanların moral ve motivasyonlarının iyi tutulması ve farkındalık düzeyinin canlı kalınması adına dün itibariyle uzun bir aradan sonra vaka sayısında Tosya’da ilk kez görülmezken bunu sosyal medya hesaplarımızdan duyurmak istedik. Nitekim gelen tepkilerde öyle gösteriyor ki vatandaşımız bu tabloya hasret. Büyük bir teveccüh oluştu. Ben, bu vesileyle başta sahada görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize ve tabii ki duyarlı olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ortahisar'da koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
GÜNDEM
Ortahisar'da koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Tosya’da vaka sayıları sıfırlandı

Koronavirüse karşı kazanılan başarının ortak çalışma ile sağlandığını ifade den Kaymakam Deniz Pişkin, "Bu hep birlikte edilen bir mücadeledir. En başta Sağlık Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız genelgelerinin tedbirlerini layıkıyla uygulamış olmak ve bu tedbirlerde Sayın Valimizin de desteklerini almış olmaktan dolayı filyasyon ekibimizin sayısını arttırdık. Bunların yanı sıra diğer ilçelerimizden de takviye personel sayısı ilçemize yaptık. Sahada da çok ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Şükürler olsun dün ilk kez Tosya’da her gün çıkan vaka sayıları sıfır olarak görüldü. Bu başarılının ve bu kazanımın kalıcı olması, bu tedbirlere sıkı sıkıya uymakta ısrarcı olmamızla doğrudan alakalı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın hiçbir rehavete kapılmaksızın yine temizlik, maske ve mesafe konusu başta olmak üzere diğer tedbir ve kararlara sıkı sıkıya uymaları konusunda istirham ediyorum. Bunun kalıcı bir şekilde Tosya’ya kazandırılması noktasında tedbirlerimiz, denetimlerimizi ve uygulamalarımızı bundan böyle de sürdüreceğiz. Şu anda takipte olan ve durumu pozitif olarak devam eden 20 civarında hastamız bulunuyor. Bu hastalarımızın da en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

  • Vatandaşlar tedbirleri elden bırakmıyor
  • Tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen İbrahim Toprak adlı vatandaş ise, “Duyduğumuz haberlere göre Tosya’da vaka sayılarının düşüşe geçtiğini hatta sıfıra kadar indiğini öğrendik. Bu bizim için sevindirici bir haber. Tabii ki de sıfıra indi diye tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Başta sağlık çalışanlarına ve bu işlerde koşturanlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeye girmeye çalıştı: Cezayı yedi
KORONAVİRÜS
Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeye girmeye çalıştı: Cezayı yedi
  • Virüsü bitti olarak görmüyoruz
  • Virüsü bitti olarak görmediklerini söyleyen İrfan Haklı adlı bir başka vatandaş da şöyle konuştu: “Tosya’da vaka sayımız Allah’a şükür sıfırlandı. Biz, virüsü bitti olarak görmüyoruz. Temizlik, hijyen, sosyal mesafe, evlerimizi günde en az bir saat havalandırma gibi konulara da dikkat etmeliyiz”

Artvin’de koronavirüs vakası sıfırlandı: 17 gündür yeni vaka görülmüyor
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Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına Artvin’de büyük ölçüde uyuluyor. Kentteki hastanelerde tedavi gören korona tanısı konulmuş hastalar taburcu oldu. Vakanın sıfırlandığı kette, 17 gündür ise yani bir tanıya rastlanmadı. Kentte vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.
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Toplamda 857 testin yapıldığı Artvin’de, vaka sayısı 39, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 5 olarak belirlendi. Kentin Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şuana kadar koronavirüsü (kovid-19) tanısı konulmuş hasta bulunmuyor.
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Artvin’de Korona virüs vaka sayısı sıfırlandı, 17 gündür şehirde yeni vaka görülmüyor
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, Artvin’de Korona virüsle ilgili yaptığımız çalışmalar, şükürler olsun ki olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Hastanelerimizde yatan pozitif korona virüs vakamız kalmadı. İki haftadır yeni tespit ettiğimiz vakaya da rastlamadık. Artvin koron virüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz” dedi.
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İlk başından itibaren Artvin halkının yüksek oranda kurallara ve yaşam şekline adapte olduğunu ve başarıyla uyguladığını kaydeden Dündar Tehlike tamamen gecene kadar bu duyarlılığın devam edeceğini umut ediyoruz. Rehavete kapılmadan, herkesin alına kararlara uygulamasına devam etmesini arzu ediyoruz“ ifadelerini kullandı.
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Kentte 35 senelik esnaflık yapan Necati Türker ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek Artvin halkı son derece kurallara uyuyor, son derece bilinçli sokakta çocuk, yaşlı görmüyoruz. Bu yüzdende Artvin’de vaka sayısını sıfır olması bizi mutlu ediyor” derken, evde kalarak kendisini bu şekilde izole eden Sami Özçelik ise Artvin’de iki haftadır vaka bulunmuyor. Bunun nedeni Artvin halkının oldukça duyarlı ve kurallara uymasıdır. 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkmadı. Bu şekilde kent koronaya karşı birlik olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
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Görkem Türker de Artvin’de insanların bu salgını ilk günden itibaren ciddiye aldığını ifade ederek “Herkes sadece kendi sağlığını değil, başkalarının sağlığını da düşündü. Bu nedenle sayılar azalıyor, virüsü yendik gibi, ortalama bir ay içerisinde ilimizde bu işin biteceğini umut ediyorum” şeklinde konuştu.
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Artvin’de koronavirüs vakası sıfırlandı: 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı. Kentte korona nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.
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