İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarıyla birlikte alınan tedbirler sonucunda Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Tosya Kaymakamlığı, vakaların sıfıra indiğini açıkladı.

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İyi haberler duymaya ihtiyaçları var

İlçede vakaların sıfırlanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Kovid-19 sürecinde pandemi döneminde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ülkemiz ve ilçemiz olarak ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımız sürekli bizlerden yeni tedbirler, yeni kısıtlama kararları ya da kötü tablolara şahit olmaktan sıkıldılar. Bu süreçte bizler olduğu gibi vatandaşlarda iyi haberler duymaya ihtiyaçları var. İnsanların moral ve motivasyonlarının iyi tutulması ve farkındalık düzeyinin canlı kalınması adına dün itibariyle uzun bir aradan sonra vaka sayısında Tosya’da ilk kez görülmezken bunu sosyal medya hesaplarımızdan duyurmak istedik. Nitekim gelen tepkilerde öyle gösteriyor ki vatandaşımız bu tabloya hasret. Büyük bir teveccüh oluştu. Ben, bu vesileyle başta sahada görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize ve tabii ki duyarlı olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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GÜNDEM Ortahisar'da koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Tosya’da vaka sayıları sıfırlandı

Koronavirüse karşı kazanılan başarının ortak çalışma ile sağlandığını ifade den Kaymakam Deniz Pişkin, "Bu hep birlikte edilen bir mücadeledir. En başta Sağlık Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız genelgelerinin tedbirlerini layıkıyla uygulamış olmak ve bu tedbirlerde Sayın Valimizin de desteklerini almış olmaktan dolayı filyasyon ekibimizin sayısını arttırdık. Bunların yanı sıra diğer ilçelerimizden de takviye personel sayısı ilçemize yaptık. Sahada da çok ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Şükürler olsun dün ilk kez Tosya’da her gün çıkan vaka sayıları sıfır olarak görüldü. Bu başarılının ve bu kazanımın kalıcı olması, bu tedbirlere sıkı sıkıya uymakta ısrarcı olmamızla doğrudan alakalı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın hiçbir rehavete kapılmaksızın yine temizlik, maske ve mesafe konusu başta olmak üzere diğer tedbir ve kararlara sıkı sıkıya uymaları konusunda istirham ediyorum. Bunun kalıcı bir şekilde Tosya’ya kazandırılması noktasında tedbirlerimiz, denetimlerimizi ve uygulamalarımızı bundan böyle de sürdüreceğiz. Şu anda takipte olan ve durumu pozitif olarak devam eden 20 civarında hastamız bulunuyor. Bu hastalarımızın da en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

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Vatandaşlar tedbirleri elden bırakmıyor

Tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen İbrahim Toprak adlı vatandaş ise, “Duyduğumuz haberlere göre Tosya’da vaka sayılarının düşüşe geçtiğini hatta sıfıra kadar indiğini öğrendik. Bu bizim için sevindirici bir haber. Tabii ki de sıfıra indi diye tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Başta sağlık çalışanlarına ve bu işlerde koşturanlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Virüsü bitti olarak görmüyoruz

Virüsü bitti olarak görmediklerini söyleyen İrfan Haklı adlı bir başka vatandaş da şöyle konuştu: “Tosya’da vaka sayımız Allah’a şükür sıfırlandı. Biz, virüsü bitti olarak görmüyoruz. Temizlik, hijyen, sosyal mesafe, evlerimizi günde en az bir saat havalandırma gibi konulara da dikkat etmeliyiz”