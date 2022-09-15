​Vali Sonel’den bir örnek uygulama daha

İdari işlemlerini tamamlayan öğretmenler, şehre gelerek, atandıkları okullarda görevlerine başladı. Bu öğretmenlerden birisi de Altınordu ilçemizdeki Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’na atanan ve Sivas’tan gelen Okul Öncesi Öğretmeni Tuğba Yıldırım.

Ordu’ya atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Öğretmen Tuğba Yıldırım, “Sayın Valimiz atandığımız ilk günden itibaren bizlerle çok yakından ilgilendiler. Bize her konuda yardımcı ve destek oldular. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” diyerek, duygularını dile getirdi.

Ordu’ya birlikte geldiği ailesiyle Vali Tuncay Sonel’i ziyaret eden Öğretmen Tuğba Yıldırım, kendisine ve ailesine gösterilen ilgi, yardım ve destekten dolayı Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, “Ordu’ya adım attığımız andan itibaren de çok güzel bir karşılama yapıldı. Yapılan bu güzel karşılamadan dolayı çok duygulandık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Vali Sonel'de, Öğretmen Tuğba Yıldırım ve ailesine, “Ordu’ya hoş geldiniz. Öğretmenimiz Ordu Ailesine katıldı. Artık o bizim evladımız, öğretmenimiz. Yolu, bahtı açık olsun. Bir sıkıntın olduğunda hiç çekinmeden bizlere ulaşabilirsiniz” diyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Tuncay Sonel, geçtiğimiz yıl Ordu Üniversitesini kazanan ancak kalıcı konaklama sorunu yaşayan 468 üniversite öğrencisini, yedekte olup yurt çıkıncaya ya da ev buluncaya kadar otellerde haftalarca misafir etmiş ve bu manada Ordu genelinde üniversite için gelen gençler mağduriyet yaşamamışlardı.

GÜNDEM Vali Sonel 'Rehavete kapılmayalım'