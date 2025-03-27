Van'da 'jandarmanın dedektifleri' geçen yıl 162 faili meçhul olayı aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT görevlileri, "kasten öldürme, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık" gibi nitelikli olayları aydınlatmak için dedektif gibi iz sürüyor. Geçmişte meydana gelen ve o dönemin şartlarında çözülememiş faili meçhul dosyaları da mercek altına alan özel eğitimli jandarma personeli, elde edilen delilleri analiz ederek olayların aydınlatılmasını sağlıyor.