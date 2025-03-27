Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van'da 'jandarmanın dedektifleri' geçen yıl 162 faili meçhul olayı aydınlattı

Van'da 'jandarmanın dedektifleri' geçen yıl 162 faili meçhul olayı aydınlattı

13:4927/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, geçen yıl yürüttükleri özverili çalışmalarla 162 faili meçhul olayı aydınlattı. 542 şüpheli yakalandı.
Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, geçen yıl yürüttükleri özverili çalışmalarla 162 faili meçhul olayı aydınlattı. 542 şüpheli yakalandı.

Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, geçen yıl yürüttükleri özverili çalışmalarla 162 faili meçhul olayı aydınlattı. 542 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT görevlileri, "kasten öldürme, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık" gibi nitelikli olayları aydınlatmak için dedektif gibi iz sürüyor. Geçmişte meydana gelen ve o dönemin şartlarında çözülememiş faili meçhul dosyaları da mercek altına alan özel eğitimli jandarma personeli, elde edilen delilleri analiz ederek olayların aydınlatılmasını sağlıyor.




#van
#JASAT
#Jandarma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arege günü (29 Mart Cumartesi günü) toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT ...