Van'da kaçakçılık operasyonları: 31 şüpheli yakalandı

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 22 kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik ürün, ev aleti ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Valilik, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı, 1688 paket kacak sigara, 10 elektronik sigara, 40 paket puro, 18 cep telefonu, 2 dedektör, 5 litre alkol, 12 tabak, 3 çay makinesi, 4 adaptör, 21 blender, 6 termos, 6 kahve makinesi, 22 kahve öğütücü, 25 mikser, 12 kutu fincan takımı, 12 mutfak robotu, 3 ütü, 3 kazma, 10 metre ip ve kürek ele geçirildi.