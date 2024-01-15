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Van'da kar kalınlığı artıyor: Hayat durma noktasına geldi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Kar kalınlığının yer yer 47 santimetreyi bulduğu ilçede, ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi. Kar temizleme ekipleri, ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.

10:48 - 15/01/2024 Pazartesi
IHA
Van
Van

Türkiye'nin doğu bölgesinden kar haberleri gelmeye devam ediyor. Konum bu kez Van.


Doğu Anadolu Bölgesini 1 haftadan buyana etkisi altına kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.



Kar kalınlığı 47 santim


Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor.


Sıfırın altında 46.4 derece ile 1990 yılında Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldü.


Kar kalınlığının yer yer 47 santimetreyi aştığı ilçede park halindeki araçlar, kara gömüldü.


Buz sarkıtları uzadıkça uzadı


Kar yağışının ardından etkisini göstermeye başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle çarşı merkezinde bulunan iş yerlerinin çatılarda yaklaşık 1.5 metrelik buz sarkıtları sarkmaya başladı.





#van
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