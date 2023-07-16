Vatan, millet aşkına: Ayasofya'da 252 hatim

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği ve darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin sembol mekânı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki Şehitler Anıtı, şehit ailelerinin ve vatandaşların akınına uğradı. Gün boyu ziyaretlerin yapıldığı mekânlarda Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, dualar edildi. Hain kalkışmayı ve milletin zaferini unutturmamakta kararlı olduklarını ifade eden şehit aileleri ve vatandaşlar, “Vatan onların sayesinde ayakta. O gece ikinci bir kurtuluş zaferi yaşadık, gayri milli hainleri ülkemizden def ettik’ dedi.





DEDESİ GAZİ OĞLU ŞEHİT

Motorunun üzerinde Boğaziçi Köprüsü’nde şehit edilen Yılmaz Ercan’ın babası Melih Ercan, “15 Temmuz ülkemiz için başarılamayan bir darbe girişimidir. Çocuklarımız, kahraman gazilerimiz, ordumuzun milli kesimleri sayesinde ülkemiz adına ikinci bir Kurtuluş Savaşı’nın neticesini aldık. Asker elbisesi giymiş hainleri sonsuza kadar ülkemizden def ettik. Eğer bu hainler başarılı olmuş olsalardı, çocuklarımız bunların önüne set çekmemiş olsaydı bugün Suriye’den fena bir vaziyette olacaktık. Çocuklarımız sayesinde ülkemiz ikinci bir Kurtuluş Savaşı vermiştir. Bugün ülkemizde nefes alabiliyorsak yaşayabiliyorsak, yürüyebiliyorsak o çocuklar sayesindedir. Benim dedem istiklal madalyası almış bir gazi evladımda bu vatana kanını akıtmış bir şehit elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Gazisi Kemal Soral, “Vatandaş sahip çıkma, birlik, beraberliğin insanın imanındaki kardeşliğin vermiş olduğu vatan savunması ve koruması adı altında insanların bir araya gelip göğsünü siper edip şehitlik mertebesine yükseldiği, kalanları gazi olduğu büyük bir zaferdir” dedi.





HER GAZİ AYNI HİSLERİ TAŞIR

Soral, “Bu bir imanın, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin bütünleşmesidir. 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan vatandaşlarla Kıbrıs Savaşı’na katılan her gazi aynı hisleri hissediyor. Tek bir kişi milyonlarca kişi olmuş gibi hissediyor. Kendisinde o gücü o kuvveti hissediyor. Dolayısıyla evlatlarımız, torunlarımız yaşananları asla unutmasınlar ve her sene bu anılsın. Onların damarlarındaki vatan aşkı her daim taze kalsın” şeklinde konuştu.





O GECE CİĞERİMİZ YANDI

15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Ali Yakın da şunları söyledi: “Vatanımı, bayrağımı sevdiğim için geldim. Her yıl özellikle buraya geliyorum. O gece bu köprü mücadelenin sembolü oldu, burada yaşananları unutamıyoruz. Hainlerin yaptıklarına karşı bu vatan için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bir Müslüman olarak o gece ciğerimiz yandı. Bir daha böyle acılar yaşamak istemiyoruz. Tekrarının olmaması için o gece yaşananları unutmamamız gerekiyor, her daim çocuklarımıza aktarmalıyız. Biz buraya şehitlerimizi yâd etmeye geldik. Bu vatan onların sayesinde ayakta duruyor Allah hepsine rahmet etsin.”

Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulbaki Murat da, şehitler için öğrencilerle gelerek hatim indirip dua okuduklarını ifade etti.





Ayasofya'da 252 hatim

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "252 Hatim" programı düzenlenerek şehitler için dua edildi. Programda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 252 şehit anıldı. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua ettiği programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, Fatih Camii, Yeni Cami ve Eyüpsultan Camii'nde de 15 Temmuz şehitleri için hatim programları düzenlendi, Diyanet İşleri

Başkanlığı’nca öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.





Köprüye Türk bayrağı

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7'nci yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. Türk bayrağının iki tarafına "Vatan, millet aşkına" ve "Yedi yıl önce bu gün burada 34 can vatan uğruna şehit oldu, rahmet ve minnetle" yazılı iki afiş asıldı.





Fotoğrafları Galata Kulesi'nde

Galata Kulesi'ne aralarında Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ın da bulunduğu 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi’nce organize edilen etkinlikte, bölgede bulunan vatandaşlar yansıtılan görüntüleri izleyerek fotoğraf çekti.



