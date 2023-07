Vatan, millet aşkına: Ayasofya'da 252 hatim

HER GAZİ AYNI HİSLERİ TAŞIR

Soral, “Bu bir imanın, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin bütünleşmesidir. 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan vatandaşlarla Kıbrıs Savaşı’na katılan her gazi aynı hisleri hissediyor. Tek bir kişi milyonlarca kişi olmuş gibi hissediyor. Kendisinde o gücü o kuvveti hissediyor. Dolayısıyla evlatlarımız, torunlarımız yaşananları asla unutmasınlar ve her sene bu anılsın. Onların damarlarındaki vatan aşkı her daim taze kalsın” şeklinde konuştu.