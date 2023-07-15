15 Temmuz Müzesi’ne 110 bin ziyaretçi

15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni iki yılda 110 bin kişi ziyaret etti. Bunların 755’ini yurt dışından gelen yabancılar oluşturdu. FETÖ kalkışması sırasında yaşananları diri tutmak, şehit düşen kahramanların anılarını gelecek nesillere aktarmak için tasarlanan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi iki yıl önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların ilgi odağı olan müzeyi iki yılda 109 bin 482 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin arasında 10 bin 256 çocuk ve 775 yabancı uyruklu bulunduğu öğrenildi. Ziyaretçilerini duygu seline sürükleyen müzede 15 Temmuz gecesi yaşananlar yer alıyor.

8 SALONLU MÜZE

Müze, “Türkiye’de ve Dünyada Darbeler”, “Bir Mermi Tehdidi”, “Karanlığa Atılmak”, “En Uuzun Gece”, “İz Bırakanlar”, “Sela”, “Şehitlere Saygı” ve “Demokrasi Nöbetleri” başlıkları altında yer altına yapılan 8 salondan oluşuyor.

Türkiye’yi ağlatan ÇINAR AĞACI

Müzenin cam kubbeli son bölümünde, kökleriyle Türkiye’nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre boyundaki en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz’un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 silikon heykel yer alıyor. Çınar ağacı altında vatandaşların nasıl tek ve yekvücut haline geldiği gösteriliyor.

Karanlık gece unutulmuyor

Rampalarda 2 bin 733 gazinin nerede gazi olduklarını gösteren, bölge bölge, kısım kısım bilgilerin yer aldığı alan da mevcut. Daha sonra en üst kubbenin üzerine çıktıktan sonra tamamen geçmişimizle günümüz arasında bir bağ temasıyla oluşturulan bir vadi yer alıyor. Daha sonra ziyaretçiler, 15 Temmuz Anıtı’na ulaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında inşa edilen ve 8 salondan oluşan müzede ziyaretçilere, 15 Temmuz’daki karanlık geceyi unutturmayacak hain darbe girişimi, özel ses ve görsel efektlerle anlatılıyor.

Dijital teknoloji ile donatıldı

Yeni Şafak’a konuşan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Veysi Gün, “Tamamen dijital teknoloji ile donatılmış bir müze. Müzeye gelen yabancı üst düzey heyetlerden sonra aynı ülkeden farklı konuyla alakalı üst düzey kişiler müzeyi ziyaret etmek istiyorlar. 15 Temmuz’u hepimiz yaşadık. 15 Temmuz temasında 251 aziz şehidimizin hatırası var. 2 bin 733 gazimizin anısı var. O gün vatana millete gönül vermiş, o hain kurşunlara göğsünü siper etmiş 85 milyon gazimiz vardır. Müzeye giren kişi 15 Temmuz’u anlamak istiyorum diyorsa 45 dakikada sona ulaşabiliyor. Sona ulaşan kişinin gözyaşları adeta sel oluyor. ‘Sela’ salonuna giren vatandaşların dakikalarca bildikleri duaları okuduklarını gördük” dedi.











