Vekil transferine süre sınırı

AK Parti yeni anayasa ve reform paketi çalışmalarının yanısıra siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik için de mesaisini yoğunlaştırdı.
- Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında çalışma yürüten komisyonun geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taslak metin üzerinden sunum yaptığı öğrenildi. Taslakta seçim barajı, siyasi partilerin Meclis’te grup kurabilmesi için gereken sayı, milletvekillerinin parti değiştirmelerinde izlenecek yöntem, ittifakların nasıl seçime gireceği gibi başlıkların alternatifli bir şekilde çalışıldığı öğrenildi.
ALTERNATİFLİ BARAJ
Erdoğan’ın son talimatları doğrultusunda taslakta alternatifler en aza indirilecek ve son şeklini ise Cumhur İttifakı ortağı MHP ile yapılacak istişareler sonucunda alacak. Edinilen bilgiye göre, alternatif düzenlemeler arasında dar bölge- daraltılmış bölge başlıklar arasında yer alsa da seçim barajının düşürülmesi düşünülüyor. Bu çerçevede barajın yüzde 7 veya 5’e indirilmesi değerlendiriliyor. Bunun yanında ittifaklar için farklı baraj uygulanması da gündemde.
MUHTARLIĞA AYRI SEÇİM
- Milletvekili transferi gibi demokrasi dışı yöntemlere karşı da önlem öngörülüyor. Bu kapsamda milletvekili transferlerine yıl sınırlaması planlanıyor. Taslakta, muhtarlık seçimlerine yönelik alternatif başlıklar da sıralandı. Yerel seçim sonuçlarına etki ettiği düşünülen muhtarlık seçimlerinin, belediye seçimlerinden farklı tarihte yapılması da değerlendiriliyor.