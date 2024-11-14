Velilere 32 saatlik ‘Aile Okulu’

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerindeki Aile Okulları’nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Türk sosyal hayatında aile, ailece nitelikli zaman, ailede kültürel zenginlik, çocuğun başarısında aile, sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi, hane içi dijital eğitim ve akran ve arkadaşlık ilişkileri olmak üzere 8 konu işlenecek. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezlerinde, yüz yüze uygulanacak ve ücretsiz düzenlenecek kurslar, 32 ders saati olarak planlandı. Kurslarda, “hane içi dijital eğitim” başlıklı ayrı bir program oluşturuldu.