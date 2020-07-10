Verilere bakar öyle açarız: Bakan Selçuk 31 Ağustos tarihinin temenni olduğunu vurguladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için yaz tatilinde öğrendiklerini unutmamaları için geliştirilen ‘Tabii’ mobil uygulamanın tanıtımı yapıldı. Uzaktan eğitimle ilgili, eğitimin kalitesini artırmayla ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı. Okulların açılış tarihiyle ilgili bir soru üzerine Bakan Selçuk veriye dayalı olarak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar verdiklerini anlattı.

Bakan Selçuk Samsun, Şanlıurfa ve Kayseri’de Tabii uygulamasını kullanan öğrencilere canlı bağlantı yaptı. Öğrenciler mobil uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

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ŞARTLAR ELVERİRSE AÇILIR

Mevzuat gereği tarihi açıklamak zorunda olduklarını belirten Bakan Selçuk, “31 Ağustos’ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos’ta açılacağını temenni ediyoruz. ‘Şartlar elverişli olursa da o tarihte açacağız’ diyoruz. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. ‘Açılabilir’ denirse açarız. Eğer ‘Bir süre daha açmayın’ derlerse biz uzaktan eğitime devam ederiz. ‘Seyreltilmiş bir ders çizelgesi ve belirli aralıklarla azaltılmış ders saatleriyle kısmi bir uygulama yapıp karma model deneyin’ denirse buna da hazırız” dedi.

LGS’DE BAŞARDIK

“Emin olun; gereken her tedbiri fazlasıyla alıyoruz. Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülke için kaygılanıyoruz” diyen Selçuk, şöyle konuştu: “Verilere bakarız. Ağustos’un sonunda, Eylül’ün başında nasıl bir tabloyla karşılaşırsak, o tabloya göre hareket ederiz. Bunun için de elimizde seçenekler var. Biz LGS’de bir sınav verdik. Biz milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başardık. Bunu nasıl başardıysak tamamını da bu şekilde yapabiliriz. Riski gördüğümüz anda tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsun.”

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Tabii eğlenerek öğretecek

Bakanlık Başöğretmen Salonu’nda “Tabii Mobil Uygulaması”nın tanıtımını yapan Selçuk, “Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar için geliştirdiğimiz eğlenceli mobil uygulama ‘Tabii’ ile oyun yoluyla eğlenerek öğrenmeyi amaçlıyoruz. Oyun ve dersi iç içe yerleştirmek temel gayemiz” dedi. “Tabii” ile öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları amaçlanıyor. “Tabii” ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10’ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler ders tekrarı yapacak ve yeni bilgiler öğrenecek. Uygulamayı kullanırken soruları okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak. Cep telefonu ve benzeri cihazlara indirebilecek uygulamaya öğrenciler, EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.