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ANKARA

Vesayete selam çaktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Halk TV’de katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Yeni Yargıtay Binası’nın açılışı sırasında yaptığı duaya skandal değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vesayete selam çaktı ​
Aytun Çıray

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Halk TV’de katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Yeni Yargıtay Binası’nın açılışı sırasında yaptığı duaya skandal değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek: Altına imzamı atıyorum
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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek: Altına imzamı atıyorum
  • Devlet kurumlarını hedef alan Çıray “Türkiye Cumhuriyeti devletinin rejimini, demokrasisini, devletin varlığı ve bütünlüğünü milletin bütünlüğünü sağlamak sadece siyasilerin görevi mi? Devlet kurumları kendi üzerlerine düşeni neden yapmıyor? Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?” ifadeleriyle vesayet çağrısında bulundu. Aytun Çıray, 103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisine de destek vermişti.

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