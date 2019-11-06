Vücuduna 2 kilo 50 gram esrar bağlayan kişi otobüste yakalandı

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Ispanak 44 kişiyi zehirledi

Türkiye ‘zehirli ıspanak’ ile tanıştı. İstanbul Esenyurt’ta yedikleri ıspanaktan zehirlenen 44 kişi hastaneye kaldırıldı. İncelemede ıspanağın uzun süre taze gibi görünmesi için kimyasal işlemden geçirildiği tespit edildi. Polis satıcıyı arıyor.