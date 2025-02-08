Vurgunu öğrenciler üzerinden yapmışlar

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklanması”na yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'si için tutuklama talep edildi. Tarihi Kapalıçarşı’da bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla gerçekleştirilen 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin sorguları tamamlandı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, ifadalerini aldığı şüphelilerden 20'sini tutuklama talebi ile diğer 20'sini ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

MİLYONLARCA İŞLEM YAPILMIŞ

İlk tespitlere göre şüphelilerin, kurdukları suç ağı üzerinden foreks olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktardıkları tespit edildi. Milyonlarca işlem yapılan paravan şirket sahipleri arasında işsiz ve öğrencilerin bulunduğu belirtildi.

ÖZBEY SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan Özbey’in suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Özbey ifadesinde tüm işlemlerin yasal olduğunu ve kara para aklamadıklarını savundu. Özbey, “İşlemlerde illegal bir şey yok. Şirketlerin paravan olduklarını bilmiyorum. Bizim kendi şirketlerimiz var. Daha önce yapılan operasyonda da gözaltına alınıp serbest bırakıldım” dediği iddia edildi.

FİRARİ ŞAHISLAR ARANIYOR

Öte yandan polisin elinde 73 şüpheliden oluşan bir gözaltı lisesi olduğu, bunlardan bazılarının firari diğerlerinin de bir önceki operasyon sonrasında tutuklu bulunduğu öğrenildi. Milyarlarca liralık vurgunda yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, firari Serhan Mark Kohen isimli şüpheliyi ise yakalama çalışmalarına sürüyor.







