Vuslat gecesinde Kudüs duası

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dün akşam Konya’da düzenlenen Şebiarus gecesi programıyla son buldu. Tören öncesi Mevlana Müzesi çevresinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla düzenlenen törenler için kente gelenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip Hz. Mevlana'nın sandukası önünde dua etti. Tören kapsamında Mevlevi Ayinişerifi icra edildi. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Törende, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti yaptı.





KUDÜS MEVLEVİHANESİ DE AÇILACAK

Şebiarus programına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Ümit ediyorum en kısa zamanda Şam'da ve Halep mevlevihanesinde fevkalade güzel ayinler yapılacak, orada Mevlana dostları Konya'da olduğu gibi özgürce buluşacak. Aynı şekilde, şimdi belki hayal gibi görünüyor ama Kudüs Mevlevihanesi de kapılarını açacak. Şam Mevlevihanesi'ne nasip olan özgürlük, Kudüs Mevlevihanesi'ne de nasip olsun” dedi. Törene katılanların alkışlarına karşılık “Tereddütlü alkışlıyorsunuz. Bir tereddütünüz var mı?” diyen Kurtulmuş, salonda uzun bir süre daha alkışlandı.





BU SESİ DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Mevlana'yı anma töreninin asırlar boyunca benzersiz bir ahenk içerisinde dilden dile, gönülden gönüle bugüne ulaşan köklü bir kültür mirasının benzersiz bir iz düşümü olduğunu belirtti. Ersoy, “Bizler bu mirası muhafaza etmeye, bu sesi dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmalarında Hz. Mevlana'yı rahmetle yad etti. Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen “Mevlevi Ayinişerifi” ile sona erdi.





Asırlar geçse de yolumuzu aydınlatıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende okunan mesajında, Hazreti Mevlana'nın, vuslatının üzerinden asırlar geçse dahi eserleri ve öğütleriyle yolu aydınlatmayı sürdürdüğünü, merhameti, güzel ahlakı, hakkı ve sabrı telkin eden nasihatleri ve engin hoşgörüsüyle bütün insanlığı kendisine meftun ettiğini vurguladı. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Komşularımız başta olmak üzere bölgemizin her köşesinde akan kanın durması ve mazlumların hukukunun korunması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hz. Mevlana'yı örnek alarak biz de pergel misali bir ayağımızı vatanımıza sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyayı dolaşıyor, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz. Karabağ'dan Filistin'e, Ukrayna'dan Suriye'ye, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan bu mücadelemizi bütün dünya takdirle takip etmektedir. İnsanlığın hayrı için adaletin tesisi için barış için dostluk için atılan her adımın Rabbimizin yardımıyla menziline ulaşacağına inanıyoruz.”



