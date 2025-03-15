Yabancı turist olsaydı otel yanmazdı

Burada sunum yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hukuk Danışmanı Ferhat İlker Ünsever, “Eğer Kartalkaya’daki otele yabancı bir tur operatörünün müşterileri gidiyor olsaydı bu felaket yaşanmayacaktı” dedi. Ünsever, yabancı turist getiren tur operatörleri ile seyahat acentelerinin anlaşmalı oldukları ülkelerdeki yangın standartlarına uyumlu otellerle çalıştıklarına vurgu yaptı. İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine değinen Ünsever, “Yabancıların kendi turistlerini ağırlayacakları ülkedeki tesisleri nasıl denetleyeceklerine dair düzenlemeleri var” diye konuştu. İngiliz Seyahat Acentaları Birliği'nin denetim kitapçığını gösteren Ünsever, "İngiliz turistlerin getirileceği tesislerde yapılacak denetimlere ilişkin standartlar burada. Yangınla ilgili 49 sayfa var. Sonunda ne var? Haftalık, aylık, sezonluk yapılacak denetimlerin çizelgesi var” ifadelerini kullandı.