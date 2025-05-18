Yağ akıtarak zincirlemeye kazaya neden oldu: O İETT şoförüne para cezası

Üsküdar Rasathane Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki bir İETT otobüsünden yola yağ sızması sonucu araçlar kontrolden çıkarak kaydı, bazı araçlar kaldırıma çıkarken, bazıları ise yol kenarındaki duvarlara çarptı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.