Konya'nın içme suyu tehlikede: Barajda kritik seviye

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, kurak geçen kış mevsiminin ardından barajların doluluk oranı alarm vermeye başladı. Kentin içme suyunu sağlayan barajlardan Altınapa'nın 2023 yılı Mayıs ayında 27 milyon metreküp olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde 5,7 milyon metreküp olarak ölçüldü.
"Su hacmi 4 milyon metreküp seviyesine kadar geriledi"
"15 yıllık periyot içerisinde en kurak kışı yaşadık"
Konya Ovası'nın son 15 yılın en kurak kışını geçirdiğini söyleyen Arık, “Tarım yılı olarak belirlenen ekim ve nisan ayındaki dönem dikkate alındığı zaman geriye doğru 15 yıllık periyot içerisinde en kurak kışı yaşadık diyebiliriz. Konya genelinde yıllık 382 milimetre civarında yağışlar gözlenirken, geçtiğimiz yıl 300 milimetre seviyesine düştü. Bunun önemli bir bölümü kış mevsiminde gerçekleşti. Buna bağlı olarak Konya çevresinde özellikle 2025 yılı içerisinde mayısta ya da önümüzdeki eylül, ekim, kasım, aralık aylarında yağışlar biraz daha normalin üzerinde seyretmezse uzun yıllar ortalamasının altında bir yağış alacağımız ortaya çıkıyor” diye konuştu.
"Konya'nın yıllık 100 milyon metreküp suya ihtiyacı var"
Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Arık, “Konya kenti, yıllık olarak asgari 100 milyon metreküp suya ihtiyaç duyuyor. Bunun daha fazlası da yaşandı geçmişte. Bu suyun karşılanabilmesi için Altınapa Barajı her zaman bir destek niteliğini taşıyor. Ama gerek mavi tünelden suyun gelememesi gerekse yer altı su üretim kuyularının yoğun su üretimiyle belki bu açık kısmen telafi edilebilir ama vatandaşlarımızın muhakkak kullandıkları suyu daha tasarruflu kullanmaları gerekiyor. Zira yaz döneminde eğer mayıs ve haziran aylarında bekleyen yağışlar gerçekleşmezse bu durumda su ile ilgili sorunlar yaşanabilir. O nedenle vatandaşların olabildiğince özenli suyu kullanmasını öneririz” ifadelerini kullandı.