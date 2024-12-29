Yahudi gazetesi Şalom'dan ikiyüzlü anket: İsrail'in soykırımını görmezden geldi

Türkiye'de medya faaliyeti gösteren Yahudi Şalom Gazetesi, sosyal medya hesabından yayımladığı ankette, takipçilerine '2024 yılının en önemli olayı neydi?' sorusunu yöneltti. Gazetenin, terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım saldırılarına ankette yer vermemesiyse dikkat çekti. Ankette, 'Suriye rejim değişimi', 'Trump'ın seçilmesi', 'İsrail-İran savaşı' ve 'Avrupa'da sağın yükselişi' şıklarına yer verildi.
Türkiye'de algıya girişen Yahudi Şalom Gazetesi, 2024 yılında gerçekleşen en önemli olayı seçmeleri için sosyal medya hesabından takipçilerine yönelik bir anket açtı. Şalom, oluşturduğu ankette 2024 yılının en önemli dört olayını 'Suriye rejim değişimi', 'Trump'ın seçilmesi', 'İsrail-İran savaşı' ve 'Avrupa'da sağın yükselişi' olarak servis etti.
Soykırımı görmezden geldiler
Şalom Gazetesi, yayımladığı ankette terör devleti İsrail'in Gazze'de yaklaşık 15 aydır kadınları ve çocukları ayırt etmeden gerçekleştirdiği soykırımı görmezden geldi. Gazete, sosyal medya hesabından yayımladığı ikiyüzlü anket sebebiyle kullanıcılar tarafından tepki gördü.