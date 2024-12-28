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İsrail PKK için çırpınıyor: Özerklikleri sürmeli, onlara desteği sürdürmeliyiz

İsrail PKK için çırpınıyor: Özerklikleri sürmeli, onlara desteği sürdürmeliyiz

21:5928/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsrail Dışişleri Bakanı, PKK'yı kurtarmak için Batı'ya yalvardı; terörist elebaşını da İsrail basınına konuşturup yardım istedi.
İsrail Dışişleri Bakanı, PKK'yı kurtarmak için Batı'ya yalvardı; terörist elebaşını da İsrail basınına konuşturup yardım istedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Beşşar Esed'in devrilmesinin bir 'felaket' olduğunu söyledi, Suriye'deki yeni yönetimi hedef alıp terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıktı. Teröristlerin korunması adına, Türkiye'ye baskı uygulanması için Batı'ya çağrı yapan İsrailli Bakan, "Özerklikleri sona ererse tehlikeli sonuçları olur. PKK/YPG'ye desteği sürdürmeliyiz" dedi.

The Jerusalem Post gazetesine röportaj veren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Suriye’deki yeni yönetimi sert ifadelerle eleştiren Saar, PKK-YPG’nin Ankara’ya karşı korunması için Batı ülkelerine çağrı yaptı.

Saar, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin kaos içinde parçalanmış bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Culani'yi de hedef aldı

Yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara'yı (Culani) hedef alan Saar, "Şam’daki yönetim bir çete, meşru bir hükümet değil. İdlib ve çevresindeki bölgeler ise radikal İslamcı grupların kontrolünde. Bu gruplar ne kadar farklı bölgeleri kontrol ediyor gibi görünse de ülkede gerçek anlamda istikrar yok" ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan'ın Suriye'deki yeni yönetimi hedef alan ve PKK'ya destek istediği haberin görseli.

Batı'yı 'Kandırılıyorsunuz' deyip hedef aldı

Sa’ar, Suriye’deki yeni yönetimin Batı’yı kandırdığı iddiasını dile getirerek, adalet bakanlığının kadın yargıçların görevden alınmasını savunan politikalar geliştirdiğini öne sürdü.

"Bu rejim, Batı’yı ılımlı bir görüntüyle aldatıyor. Ancak bu, İslamcı bir yönetimdir ve Batı ile bağ kurmaya çalışmanın sonuçları risklidir"
dedi.

Sa’ar ayrıca Batı’nın bu yönetimi kabul etme motivasyonlarından birinin Rusya’ya karşı duruşları olduğunu savundu.

İsrail, PKK için çırpınıyor

İsrailli Bakan, PKK/YPG'nin kendileri ve Batı için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayıp
, örgütün desteklenmesinin uluslararası bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
"Kürtler, Batı yanlısı ve dost bir grup. Onlara desteğimizi sürdürmeliyiz"
diyen Saar, örgütün DEAŞ'a karşı mücadelede oynadığı role dikkat çekti.
PKK-YPG’nin özerk yapısının sona erdirilmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağını ileri sürdü.

Mazlum Kobani'yi de aynı dakikalarda konuşturdular

Saar ile eş zamanlı olarak başka bir İsrail gazetesine konuşan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), yeni Suriye yönetimi ile müzakere yapmadıklarını söyledi.

Yeni Suriye ordusuyla birleşmeye hazır olduklarını söyleyen teröristbaşı, Türkiye ile masaya oturmak istediklerini söyleyip yanıt alamamalarından dert yandı.


#İsrail
#PKK
#YPG
#Gideon Saar
#Mazlum Öztürk

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