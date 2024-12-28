İsrail PKK için çırpınıyor: Özerklikleri sürmeli, onlara desteği sürdürmeliyiz

Yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara'yı (Culani) hedef alan Saar, "Şam’daki yönetim bir çete, meşru bir hükümet değil. İdlib ve çevresindeki bölgeler ise radikal İslamcı grupların kontrolünde. Bu gruplar ne kadar farklı bölgeleri kontrol ediyor gibi görünse de ülkede gerçek anlamda istikrar yok" ifadelerini kullandı.