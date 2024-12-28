İsrail PKK için çırpınıyor: Özerklikleri sürmeli, onlara desteği sürdürmeliyiz

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Beşşar Esed'in devrilmesinin bir 'felaket' olduğunu söyledi, Suriye'deki yeni yönetimi hedef alıp terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıktı. Teröristlerin korunması adına, Türkiye'ye baskı uygulanması için Batı'ya çağrı yapan İsrailli Bakan, "Özerklikleri sona ererse tehlikeli sonuçları olur. PKK/YPG'ye desteği sürdürmeliyiz" dedi.
The Jerusalem Post gazetesine röportaj veren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
Suriye’deki yeni yönetimi sert ifadelerle eleştiren Saar, PKK-YPG’nin Ankara’ya karşı korunması için Batı ülkelerine çağrı yaptı.
Saar, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin kaos içinde parçalanmış bir yapıya dönüştüğünü söyledi.
Culani'yi de hedef aldı
Yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara'yı (Culani) hedef alan Saar, "Şam’daki yönetim bir çete, meşru bir hükümet değil. İdlib ve çevresindeki bölgeler ise radikal İslamcı grupların kontrolünde. Bu gruplar ne kadar farklı bölgeleri kontrol ediyor gibi görünse de ülkede gerçek anlamda istikrar yok" ifadelerini kullandı.
Batı'yı 'Kandırılıyorsunuz' deyip hedef aldı
Sa’ar, Suriye’deki yeni yönetimin Batı’yı kandırdığı iddiasını dile getirerek, adalet bakanlığının kadın yargıçların görevden alınmasını savunan politikalar geliştirdiğini öne sürdü.
Sa’ar ayrıca Batı’nın bu yönetimi kabul etme motivasyonlarından birinin Rusya’ya karşı duruşları olduğunu savundu.
İsrail, PKK için çırpınıyor
Mazlum Kobani'yi de aynı dakikalarda konuşturdular
Saar ile eş zamanlı olarak başka bir İsrail gazetesine konuşan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), yeni Suriye yönetimi ile müzakere yapmadıklarını söyledi.
Yeni Suriye ordusuyla birleşmeye hazır olduklarını söyleyen teröristbaşı, Türkiye ile masaya oturmak istediklerini söyleyip yanıt alamamalarından dert yandı.