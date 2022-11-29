YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye yalvardı: Bizi koruyun

Terör örgütü YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Reuters'a yaptığı açıklamada ABD'ye yalvararak Türk ordusunun sınırdaki hareketliliğinden duydukları endişeyi dile getirdi.

"Türkiye’nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı endişeleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi korku sardı. Türkiye'nin yapacağı operasyondan endişe duyduklarını söyleyen YPG elebaşı Şahin, “Türk ordusunun sınırdaki hareketliliği sonrasında yeni bir Suriye operasyonu ile ilgili açıklamaları ciddiye alıyoruz. ABD’nin garantörlüğüne rağmen Türkiye’nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz.” dedi.

Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmeye kalktı

Reuters'a yaptığı açıklamalarda ABD'ye de sitem eden YPG elebaşı Kobani, "ABD, Türkiye’ye daha sert mesaj vermeli. Suriye'nin hava savunma sistemleri Türkiye'nin hava operasyonlarını püskürtemeyecek kadar zayıf" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatına ilişkin sözleri şu şekilde:

"Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz."