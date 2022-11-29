Dünya YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABDye yalvardı Bizi koruyun
ORTADOĞU

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye yalvardı: Bizi koruyun

Sınır ötesinde Pençe-Kılıç Hava Harekatı sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatı mesajı sonrası terör örgütü YPG/PKK telaşa kapıldı. Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye yalvararak, "ABD’nin garantörlüğüne rağmen Türkiye’nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABDye yalvardı: Bizi koruyun
Mazlum Kobani

Terör örgütü YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Reuters'a yaptığı açıklamada ABD'ye yalvararak Türk ordusunun sınırdaki hareketliliğinden duydukları endişeyi dile getirdi.

"Türkiye’nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı endişeleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi korku sardı. Türkiye'nin yapacağı operasyondan endişe duyduklarını söyleyen YPG elebaşı Şahin, “Türk ordusunun sınırdaki hareketliliği sonrasında yeni bir Suriye operasyonu ile ilgili açıklamaları ciddiye alıyoruz. ABD’nin garantörlüğüne rağmen Türkiye’nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz.” dedi.

Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmeye kalktı

Reuters'a yaptığı açıklamalarda ABD'ye de sitem eden YPG elebaşı Kobani, "ABD, Türkiye’ye daha sert mesaj vermeli. Suriye'nin hava savunma sistemleri Türkiye'nin hava operasyonlarını püskürtemeyecek kadar zayıf" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatına ilişkin sözleri şu şekilde:

"Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz."
Senegal yeniden önde

Senegal yeniden önde

Ekvador-Senegal maçının canlı anlatımı için tıklayınız.
ÖZET | Hollanda 2-0 Katar

ÖZET | Hollanda 2-0 Katar
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan son dakika koronavirüs vaka açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor

​Bakanlık tüm detayları duyurdu.

Düzce depremi sonrası korkutan gerçek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.