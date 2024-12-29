Siyonist gazete Şalom'dan ikiyüzlü anket: İsrail'in soykırımını görmezden geldi

Türkiye'de algıya girişen Siyonist Şalom Gazetesi, 2024 yılında gerçekleşen en önemli olayı seçmeleri için sosyal medya hesabından takipçilerine yönelik bir anket açtı. Şalom, oluşturduğu ankette 2024 yılının en önemli dört olayını 'Suriye rejim değişimi', 'Trump'ın seçilmesi', 'İsrail-İran savaşı' ve 'Avrupa'da sağın yükselişi' olarak servis etti.