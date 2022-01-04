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Yanan kumaşlar portre oldu

Pamukkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu, tekstil sanatı kapsamında portrelerden oluşan çalışmalarının yer aldığı “Bellek Portreler” isimli kişisel sergisinin açılışını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirerek, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Haber Merkezi İHA
Yanan kumaşlar portre oldu
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu


Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTB MYO) Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu, tekstil sanatı kapsamında portrelerden oluşan çalışmaların yer aldığı "Bellek Portreler" isimli kişisel sergisini, PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek ve davetliler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan

Serginin açılışını Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu ile birlikte gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, serginin hayırlı olmasını dileyerek Dr. Öğr. Üyesi Kutlu’ya teşekkür belgesi takdim etti. Açılışın ardından sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler eserler ve yapım tekniği hakkında Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu’dan bilgi aldı.

“Portreler, belleğindeki görsel izlerin bir yansımasıdır”

Serginin teması ve çalışmalarında kullandığı teknik ile ilgili olarak Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kutlu şunları söyledi; “Tekstil sanatı kapsamında portrelerden oluşan çalışmalar, belleğindeki görsel izlerin bir yansımasıdır.

Karışık teknik ile oluşturduğum çalışmalarımda, geçmiş ile bugün arasında organik bir bağ kurmayı amaçladım. Bu bağı kurarken, kumaşı yakarak deforme etme ve üzerine tekstil tekniklerinden oluşan dokunuşlar, izler ekleyerek de bugün ile ilişki kurmayı deneyimledim” dedi.

Toplamda 11 çalışmanın yer aldığı, Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu’nun “Bellek Portreler” isimli kişisel sergisi, 03 ile 07 Ocak 2022 tarihleri arasında, PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Sergi Salonu’nda sanatseverler ile buluşmaya devam edecek.

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