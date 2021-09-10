Yangında 5. kattan çocuğunu aşağıya bırakmıştı: O anların görüntüsü

Afyonkarahisar'da dün 5 katlı apartmanın bodrum katında dün çıkan yangında, son katta oturan Sultan Gümüş'ün 2 yaşındaki kızını dumandan etkilenmemesi için aşağıda açılan battaniyenin üzerine atması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kayıtlarda, annenin, 5. kattaki evlerinin penceresinden çocuğunu aşağıya bıraktığı görülüyor. Bu sırada korkuya kapılan çevredeki vatandaşların çığlıklar attığı duyuluyor.
ANNE AĞIR YARALI
Öte yandan, çocuğunu attıktan sonra kendisi de atlayan ve çimlere düşerek ağır yaralanan anne Sultan Gümüş'ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.