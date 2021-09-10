Gündem Yangında 5 kattan çocuğunu aşağıya bırakmıştı O anların görüntüsü
AFYONKARAHİSAR

Yangında 5. kattan çocuğunu aşağıya bırakmıştı: O anların görüntüsü

Afyonkarahisar'da dün 5 katlı bir binada çıkan yangından kurtulmak için, bir annenin önce 2 yaşındaki kızını aşağıda açılan battaniyeye, ardından da kendini boşluğa bıraktığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Haber Merkezi AA
Yangında 5. kattan çocuğunu aşağıya bırakmıştı: O anların görüntüsü
5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Afyonkarahisar'da dün 5 katlı apartmanın bodrum katında dün çıkan yangında, son katta oturan Sultan Gümüş'ün 2 yaşındaki kızını dumandan etkilenmemesi için aşağıda açılan battaniyenin üzerine atması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kayıtlarda, annenin, 5. kattaki evlerinin penceresinden çocuğunu aşağıya bıraktığı görülüyor. Bu sırada korkuya kapılan çevredeki vatandaşların çığlıklar attığı duyuluyor.

ANNE AĞIR YARALI

Öte yandan, çocuğunu attıktan sonra kendisi de atlayan ve çimlere düşerek ağır yaralanan anne Sultan Gümüş'ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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