Yangınla mücadelede büyük başarı: Avrupa’da birinci dünyada ikinciyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Türkiye'nin orman varlığının tehdit altında olduğunu söyledi. “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programında konuşan Erdoğan, “2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi, 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik. Yangınla mücadelede İHA kullanımında Avrupa'da 1., dünyada 2. konumdayız" dedi. Erdoğan, orman yangınlarına karşı hazırlığı olmayan belediyeleri de eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programına katıldı. Yangınla mücadele için filoya katılan 27 yeni hava aracının hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attıklarını söyledi. “2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı bugün hamdolsun 23,4 milyon hektara ulaştırdık” diyen Erdoğan “Ülkemizin toplam yüzölçümünün tam yüzde 30’unu ormanlarla kapladık, süsledik, zenginleştirdik. 2002’den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7,5 milyardan fazla fidan diktik” ifadelerini kullandı.
KAPASİTEMİZ 438 TONA YÜKSELDİ
Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydettiklerini hatırlatan Erdoğan, “2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 14 İHA ve 184’ü akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerimizle yangınları erkenden tespit ediyor ve anında müdahale ediyoruz” diye konuştu.
1 MAYIS’TAN İTİBAREN KONUŞLANDI
Bu yıl 1 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde 1600 noktada kara araçlarını, 58 noktada ise hava araçlarını konuşlandırmaya başladıklarını söyleyen Erdoğan, arazözlerin, dozerlerin, ikmal araçlarının ve yer ekiplerinin en zorlu arazi şartlarında 7/24 göreve hazır vaziyette beklediğini ifade etti. Erdoğan, “2002’de yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracımız vardı. Bugün hamdolsun bu araçlarımızın sayısını 1786’ya çıkardık. 831 iş makinemiz arazide hizmet vermeye devam ediyor” dedi.
ÇOK KISA SÜREDE MÜDAHALE
Göreve geldiklerinde envanterlerinde kayıtlı ilk müdahale aracının olmadığını dile getiren Erdoğan, “Bugün filomuzdaki 2 bin 742 ilk müdahale aracıyla, orman kahramanlarımız yangınlara çok kısa sürede müdahale edebiliyor. Mühendislerimizle, muhafaza memurlarımızla, işçi ve memurlarımızla 25 bin kardeşimiz Yeşil Vatan’ın dört bir yanında cansiperane bir ruhla çalışmayı sürdürüyor” bilgisini paylaştı.
Konsere para var müdahaleye yok!
- Hemen her yangın felaketi sonrası dolaşıma sokulan fotoğrafların birçoğunun dezenformasyona yönelik bir propaganda olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ne yazık ki orman teşkilatımıza mal edilerek çok ucuz bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu tür kampanyaları çoğu zaman canları pahasına yangına müdahale eden orman kahramanlarımıza yapılmış birer hakaret olarak görüyorum” dedi. Orman varlığının muhafazası noktasında sadece hükümete görev düşmediğini vurgulayan Erdoğan, yerel yönetimlerin de sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı. Erdoğan, “Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz” ifadesini kullandı.