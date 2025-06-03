Yangınla mücadelede büyük başarı: Avrupa’da birinci dünyada ikinciyiz

Hemen her yangın felaketi sonrası dolaşıma sokulan fotoğrafların birçoğunun dezenformasyona yönelik bir propaganda olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ne yazık ki orman teşkilatımıza mal edilerek çok ucuz bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu tür kampanyaları çoğu zaman canları pahasına yangına müdahale eden orman kahramanlarımıza yapılmış birer hakaret olarak görüyorum” dedi. Orman varlığının muhafazası noktasında sadece hükümete görev düşmediğini vurgulayan Erdoğan, yerel yönetimlerin de sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı. Erdoğan, “Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz” ifadesini kullandı.