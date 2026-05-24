Yapay zeka dolandırıcılığına büyük operasyon: 11 tutuklama

22:3524/05/2026, Pazar
Operasyonda 16 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini kullanarak sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadiyle sahte reklam verip vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye merkezli olarak Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ’da eş zamanlı gerçekleştirilen "Yapay Zeka 2" operasyonunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



