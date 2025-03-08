Yapay zekaya hukuki zemin hazırlanıyor

"Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz yıl yapay zeka alanında regülasyona gitti, ABD daha serbest davranıyor. Türkiye olarak da biz de ne yapmamız gerektiğine Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda karar vereceğiz. Teknolojinin gelişmesine engel olmadan düzenlemeler yapmak gerekiyor ama belli alanlarda da etik kurallara uyma zorunluluğu da getirmek zorundayız. Bu alanda çalışmalarımız tamamlanınca etik ve hukuki çerçeveyle ilgili altyapı hazırlanmış olacak. Bunların hepsini Komisyonumuzun raporunda göreceğiz."