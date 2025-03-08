Yapay zekaya hukuki zemin hazırlanıyor

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türkiye'de yapay zeka alanında yapılacak düzenlemelere Komisyondaki çalışmalardan sonra karar verileceğini belirterek, "Çalışmalarımız tamamlanınca etik ve hukuki çerçeveyle ilgili altyapı hazırlanmış olacak." dedi.
Dönmez, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, Komisyonun ocakta çalışmalarına başladığını dile getirdi.
Dönmez, yapay zekanın gelişiminin son dönemlerde hızlandığına dikkati çekerek, bu teknolojinin yakın zamanda insanların sorularına cevap verebilir hale geldiğini söyledi.
"Türkiye'de milli yapay zeka ekosistemi inşa edilebilir mi, buna bakıyoruz"
Yapay zekanın insana yardımı olduğu gibi zararının da olabildiğine dikkati çeken Dönmez, bu teknolojinin sesleri taklit edebildiğini söyledi.
Dönmez, yapay zekanın kullanımı için bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
- "Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz yıl yapay zeka alanında regülasyona gitti, ABD daha serbest davranıyor. Türkiye olarak da biz de ne yapmamız gerektiğine Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda karar vereceğiz. Teknolojinin gelişmesine engel olmadan düzenlemeler yapmak gerekiyor ama belli alanlarda da etik kurallara uyma zorunluluğu da getirmek zorundayız. Bu alanda çalışmalarımız tamamlanınca etik ve hukuki çerçeveyle ilgili altyapı hazırlanmış olacak. Bunların hepsini Komisyonumuzun raporunda göreceğiz."