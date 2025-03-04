Yapay zeka destekli yerli ve milli hız tespit sistemi devrede

Yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi ile Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İstanbul kara yolları ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ve şehir içinde fazla kaza yaşanan bölgelerde radar denetimi gerçekleştiriliyor.