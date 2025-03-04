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Yapay zeka destekli yerli ve milli hız tespit sistemi devrede

Yapay zeka destekli yerli ve milli hız tespit sistemi devrede

13:134/03/2025, Salı
DHA
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Çanakkale'de hız ihlali tespitleri yapay destekli yerli ve milli yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS) ile gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS), kent genelinde geçen yıl hizmete girdi.

Yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi ile Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İstanbul kara yolları ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ve şehir içinde fazla kaza yaşanan bölgelerde radar denetimi gerçekleştiriliyor. 

Yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi operatöre ihtiyaç duyulmadan tüm hava şartlarında gece gündüz ayrımı yapmadan plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor. 

Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

#Çanakkale
#Mobil Hız Tespit Sistemi
#İzmir
#PolNet

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