Yapı denetimine anlık izleme

Deprem başta olmak üzere afetlere karşı bina dayanıklılığında büyük rol oynayan ‘yapı denetiminin’ her aşamasını artık vatandaş anlık takıp edebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulusal Yapı Denetim Sistemi’ne ilişkin yazılımı genişletiyor. Güncelleme ile yapı denetim müracaatında bulunanlar, yapılan işlemlerin her aşamasında bilgi sahibi olabilecek.

Bir süredir kullanımda olan Ulusal Yapı Denetim Sistemi yazılımında yapılması planlanan güncelleme ile denetim sürecini oluşturan işlemlerin hızlandırılması sağlanacak. Bürokrasi azaltılarak, evrak ve zamandan tasarruf edilecek. Bunların yanı sıra denetim konusu ile ilgili bakanlığa yapılmış olan başvuruların sahiplerinin, yapılan işlemlerin her aşamasından ayrıntılı bilgi verilmesi hedefleniyor. Yapı denetimi uygulamalarının niteliğinin artırılması amacıyla güncel teknolojilerin kullanılması hedefleniyor. Böylece sahada daha etkin ve izlenebilir bir denetim politikası yürütülecek. İnşaat sektöründe de bir dizi düzenleme yapılması planlanıyor. İnşaatlarda yerli ve iklim dostu malzeme kullanımı teşvik edilecek.