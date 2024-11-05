Yargıda uzmanlık atağı

İhtisaslaşma çalışmaları çerçevesinde vücut dokunulmazlığı konusunda çocuklara ve ebeveynlere yönelik farkındalık çalışmaları oluşturulacak. Bu kapsamda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar ile Çocuk Koruma Kanunu ve uygulamaları konularında mesleki eğitimler verilecek. İstinaf mahkemelerinin ise daire sayıları göz önünde bulundurularak iş yükü ile orantılı bir biçimde uzmanlaşmanın sağlanması hedefleniyor.

İş yükü ve bir davanın ortalama görülme süresi göz önünde bulundurularak bölge adliye ve idare mahkemelerinin güçlendirilmesi sağlanacak. Daire ve hakim sayısının arttırılması için ilk adım atıldı. Bilirkişilik müessesesinin güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması maksadıyla da Yargıtay ve Danıştay içtihatları doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilere yönelik eğitimler verilecek. Tıp alanında önemli bir bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu ile kolluk birimleri arasındaki iletişimin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Adli ve kolluk kuvvetleriyle iletişimin güçlendirilmesi için ilgili kuruluşların katılımıyla düzenlenecek uluslararası bilimsel yenilikler taraflar ile paylaşılacak.