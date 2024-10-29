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Yargı reformu geliyor

Yargı reformu geliyor

Resul Ekrem Şahan
12:4129/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak reform paketinin yakında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtti. Tunç, suç kayıtlarının savcılar tarafından görülebileceğinin sinyalini verdi. Tunç, "Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İHLALİ CAYDIRICILIK

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin tamamlandığını ifade eden Yılmaz Tunç, "Asıl strateji belgesinde ilk paket ceza mevzuatımızla ilgili olacak. Denetimli serbestlikteki cezasızlık algısı 2 yılın altındaki suçlarda hiç yatarı yok ya bir de tutuklama sebepleri ile ilgili CMUK’ta kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şekli vesaire onu formüle ediyoruz onlar var. Onlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek. Toplumda rahatsızlık ola suçlar var trafik güvenliğini ihlal gibi diğer özellikle trafikte şerit değiştirenler var. 6136 sayılı kanunun ruhsatsız silahlar var. Onlarla ilgili ceza mevzuatında alt sınırlar birtakım var. Tekrar alt ve üst sınırlar değerlendirilebilir. Epey bir kapsamlı bir paket olacak" şeklinde konuştu.

DENETİMLİ SERBESTLİĞE BİR ORAN GETİRİLECEK

Tunç, "Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek. Denetimli serbestlik 1 yıl maktu olduğu için 2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme 1 yıl denetimli serbestlik hiç yatarı yok burada bir oran getirelim diyoruz. 2 yılın altında ceza alan bir süre kalsın. 1 ay ceza alan belli 3 ay alan daha fazla. Asıl suç gerçekleştiğinde tutuklama sebebi ile alakalı infial o zaman oluşuyor. Caydırıcılık açısından orada kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi bunları göz önünde bulundurması lazım buna imkan veren bir düzenleme. 30 dosyası var dışarıda geziyor. Onları çözecek durum. Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesi lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor, GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekir" ifadelerini kullandı.

#Yargı
#Yılmaz Tunç
#Recep Tayyip Erdoğan

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