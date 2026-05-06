Yargıtay’a seçilen 8 isim mazbatasını aldı

HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen 8 isim için mazbata töreni düzenlendi. HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Yargıtay’ın yalnızca bir temyiz mercii değil, “hukuki istikrarın ve içtihat birliğinin güvencesi” olduğunu söyledi.
HSK Genel Kurulu’nca Musa Kırcı, Ahmet Kaya, Bekir Altun, Niyazi Acar, İbrahim Acarlı, Hüseyin Kürşat, Tolgahan Öztoprak ve Çimen Atacan Tuna Yargıtay üyeliğine seçildi.
KULOĞLU'NDAN İÇTİHAT VURGUSU
Mazbata töreninde konuşan HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Yargıtay’ın yargı sistemindeki rolüne dikkat çekti. Kuloğlu, “Yargıtay, yalnızca bir temyiz mercii değil, aynı zamanda hukuki istikrarın teminatı, içtihat birliğinin güvencesi ve adaletin zamanında tecellisinin en önemli aktörlerinden biridir. Gecikmenin ortadan kaldırılması, hukuki hataların bertaraf edilmesi ve içtihatların geliştirilmesi bakımından üstlendiği rol, yargı sistemimizin omurgasını oluşturmaktadır” dedi.
İÇTİHAT ÜRETİMİNE KATKI SUNACAKLAR
Kuloğlu, Yargıtay üyeliğine seçilen isimlerin farklı alanlardaki tecrübelerinin yüksek mahkemenin içtihat üretim sürecine katkı sağlayacağını belirtti.
Konuşmasında seçilen isimlerin geçmiş görevlerine değinen Kuloğlu, Musa Kanıcı’nın HSK Genel Sekreter Yardımcılığı tecrübesiyle, Ahmet Kaya’nın ilk derece mahkemelerindeki uygulama birikimiyle, Bekir Altun’un ise Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevinden gelen akademik ve kurumsal deneyimiyle Yargıtay’a katkı sunacağını ifade etti. Niyazi Acar’ın Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü ve Bakan Yardımcılığı görevlerinden edindiği mevzuat deneyiminin Yargıtay’ın kurumsal kapasitesine yansıyacağını belirten Kuloğlu, İbrahim Acarlı’nın da Yargıtay bünyesindeki uzun yıllara dayanan görev tecrübesiyle öne çıktığını söyledi.
Kuloğlu, Hüseyin Kürşat ile Tolgahan Öztoprak’ın özellikle ceza yargılaması ve örgütlü suçlar alanındaki deneyimlerinin ceza hukukundaki içtihatlara katkı sağlayacağını ifade ederken, Çimen Atacan Tuna’nın aile mahkemesi hâkimliği geçmişi nedeniyle aile hukukuna ilişkin uygulama birliğinin güçlenmesine katkı sunacağını kaydetti.