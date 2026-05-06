Yargıtay’a seçilen 8 isim mazbatasını aldı

Mazbata töreninde konuşan HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Yargıtay’ın yargı sistemindeki rolüne dikkat çekti. Kuloğlu, “Yargıtay, yalnızca bir temyiz mercii değil, aynı zamanda hukuki istikrarın teminatı, içtihat birliğinin güvencesi ve adaletin zamanında tecellisinin en önemli aktörlerinden biridir. Gecikmenin ortadan kaldırılması, hukuki hataların bertaraf edilmesi ve içtihatların geliştirilmesi bakımından üstlendiği rol, yargı sistemimizin omurgasını oluşturmaktadır” dedi.