Yarı yıl tatilinde BİLSEM’lere

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği yarı yıl tatili cuma günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da tatilini bilim ve sanatla geçirmek isteyen öğrenciler için bir ilk olarak Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri’ni (BİLSEM) sömestir tatilinde de açmaya hazırlanıyor. Geçen yaz 1 milyon öğrencinin yararlandığı merkezlerde eğitim, 21 Ocak’ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Kurslarda sanat, matematik ve İngilizce atölyeleri yapılacak. 81 ilde 355 BİLSEM’de ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı hazırlanan destekleme ve yetiştirme kursları, etkinlik temelli olacak. Bütün okullardaki öğrencilerin katılabileceği atölyelerde, matematik okur yazarlığını güçlendirmek ve günlük beceriler kazandırmak için de eğitim verilecek. 4’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar bütün istekli öğrencilerin yararlanabileceği programda öğrenciler, matematiği formüllerden çıkarıp uygulamalı olarak öğrenecek. Ücretsiz gerçekleşecek kurslarda İngilizce için ayrı bir program uygulanacak.