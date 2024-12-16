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Yasa elzem oldu

Yasa elzem oldu

Uğur Duyan
04:0016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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ALO 183 hattı, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre edilecek.
ALO 183 hattı, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre edilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuştu. Göktaş, "Çocuklarımız için, dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının artık elzem olduğunu gördük. 16 yaşından küçük çocuklarımız için, sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz" dedi. Göktaş, kadına yönelik şiddet vakalarında müdahale gücünü artırmak için İçişleri Bakanlığı ile iş birliğinde, ALO 183 hattını, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre edileceğini söyledi.


#Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#TBMM

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