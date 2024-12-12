300 milyon çocuk çevrimiçi istismar mağduru

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuklara yönelik dijital mecralardaki riskler için toplandı. Komisyon, dijital platformlarda çocuk istismarı, bağımlılık, karşılaşılan tehlikeler, Türkiye ve dünyada bu alanda geliştirilmiş denetim mekanizmalarını inceledi. Komisyona bilgilendirmede bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Okçu, WeProtect Küresel İttifakı tarafından hazırlanan çalışmaya göre, her yılda 300 milyon çocuğun çevrimiçi cinsel istismara muhatap olduğunu aktardı.





HER AY 3 MİLYAR İNSAN YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Prof. Okçu, World Bank Group'un raporuna göreyse her ay yaklaşık 3 milyar insanın ChatGPT, Grok, Copilot gibi üretken yapay zekâ sohbet robotlarını ziyaret ettiği bilgisini verdi. Okçu, ABD'nin 16 yaşın altındakilere hedefli reklamlara engellemeler getirdiğini ve çocuklara yönelik olarak verilerin toplanması yasaklandığını söyledi.





8 MİLYON 629 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Komisyona Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı dijital bağımlılık çalışması da sunuldu. Çalışmaya ilişkin bilgi veren MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, dijital bağımlılıkla ilgili yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Otrar, 5,5 milyon öğrenci üzerinde yapılan çalışma kapsamında 424 bin veliye ve 102 bin öğretmene ulaşıldığını bildirdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanmadan 3 milyon 129 bin öğrenci, 244 bin veliye ve 26 bin öğretmene ulaştıklarını kaydetti.



