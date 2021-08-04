Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

Hayat

Gülben Ergen ve Atilla Taş algı peşinde: ABD'deki yangın videosunu Türkiye diye paylaştılar

Son bir haftadır başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele haradan ve havadan devam ediyor. Tüm imkanlar seferber edilmesine rağmen sosyal medyada ünlülerin yaptığı algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Gülben Ergen ve Atilla Taş 2017 yılında ABD Kaliforniya eyaletinde çıkan yangındaki iç parçalayan görüntüyü Türkiye'denmiş gibi servis etti. Videonun gerçek olmadığı ortaya çıksa da iki ünlünün paylaşımı kaldırmamasına tepki yağdı.