Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.
Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral:
1- Yavuz Türkgenci
Tümgeneraller:
1- Erhan Uzun
2- Yılmaz Yıldırım
Tuğgeneraller:
1- Göksel Sevindik
2- İsmail Hakkı Köseali
3- Burhan Aktaş
4- Faruk Yıldırım
5- Oğuz Tozak
6- Hurşit Ağırcan
7- Sadettin Alp Ergin
8- Ahmet Kasa
9- Mücahit Zorlutuna
10- Mehmet Özeren
11- Özkan Ulutaş
12- Selçuk Yavuz
13- Taner Uysal
14- Alper Eser
15- Tamer Atay
16- Engin Candaş
17- Sebahattin Türker
18- Ahmet İbiş
19- Mehmet Rifat Alkan
20- Osman Alp
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiraller:
1- Bülent Turan
2- Mehmet Baybars Küçükatay
3- Ayhan Türker Koçpınar
4- Yavuz Kılıç
5- Aykut Manioğlu
6- Fikret Esin
7- Recep Erdinç Yetkin
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Ziya Cemal Kadıoğlu
2- İsmail Güneykaya
3- Mehmet Özlü
Tümgeneral:
1- Göksel Kahya
Tuğgeneraller:
1- Kemal Turan
2- Kadircan Kottaş
3- Yusuf Erge
4- Oğuz Okuyucu
5- Fidan Yüksel
6- Necati Gündüz
7- Bekir Erdal Özgenç
8- Bülent Çetin
9- Gürhan Ergürhan
10- Sadık Uygur