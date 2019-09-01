Gündem Yavaş, zamlara hızlı başladı
ANKARA

Yavaş, zamlara hızlı başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Buna göre 2,5 lira olan Ankarakart ile bir biniş ücreti 3 lira 25 kuruşa yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim dönemindeki indirim sözlerine rağmen, ilk fırsatta ulaşıma zam yaptı. Özel toplu taşıma işleticilerinin de talebi doğrultusunda gelir ve gider hesaplamaları yapan EGO Genel Müdürlüğünün UKOME kararı doğrultusunda tarife değişikliklerini gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, yıl sonunu tahmini olarak 630 milyon lira zararla kapatması öngörülen EGO Genel Müdürlüğünün, makul bir ücret tarifesi için komisyon oluşturduğu kaydedildi.

KREDİ KARTIYLA 4 TL

Yeni tarife oranlarına göre, 2,5 lira olan Ankarakart bir biniş ücreti 3 lira 25 kuruş, 3 lira olan "kullan at" bilet bir biniş ücreti ve kredi kartı ile biniş ücreti 4 lira olarak belirlendi. Öte yandan, 1 lira olarak uygulanan 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti, EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Mavi Özel Halk Otobüsleri'nde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 25 kuruştan 75 kuruşa yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci indirim tarifesinde ise değişiklik yapmadı. Öğrenciler, 60 liraya alacakları 200 binişlik öğrenci EGO abonman kartı ile seyahat edebilecek.

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