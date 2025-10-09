Yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim S. yönetimindeki (45) 55 AOR 925 plakalı otomobil, yayaya yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Recep Y. (67) idaresindeki 55 EY 911 plakalı otomobile hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan İbrahim S.’nin kullandığı otomobil yaya geçidi üzerindeki Fethiye Ş.’ye (42) çarptı. Kazada, sürücü İbrahim S. ile yanındaki Kadir D. (65) ve yaya Fethiye Ş. yaralandı.