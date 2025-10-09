Yeni Şafak
Yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı: 3 yaralı

Yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı: 3 yaralı

22:219/10/2025, Perşembe
DHA
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Atakum ilçesinde bir sürücü yayaya yol vermek için yavaşladığı sırada arkasından gelen araç hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil savrularak yaya geçidi üzerindeki kişiye çarptı.

Samsun’un Atakum ilçesinde yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile, arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim S. yönetimindeki (45) 55 AOR 925 plakalı otomobil, yayaya yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Recep Y. (67) idaresindeki 55 EY 911 plakalı otomobile hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan İbrahim S.’nin kullandığı otomobil yaya geçidi üzerindeki Fethiye Ş.’ye (42) çarptı. Kazada, sürücü İbrahim S. ile yanındaki Kadir D. (65) ve yaya Fethiye Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



