Yayla Agro: Kanımız bir canımız bir
Yayla Agro, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde çok ciddi yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 şiddetindeki depremlerde yaralanan insanlarımız için destek çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayla Agro; depremden yaralanan vatandaşlarımızın oluşabilecek kan ihtiyacına katkı sunmak amacıyla Mersin Fabrikasında kan bağışı kampanyasını gerçekleştirildi.
Kızılay ile iş birliği içerisinde başlatılan kampanya çerçevesinde, Mersin Fabrikada gerçekleşen organizasyonda yöneticiler ve fabrika personelleri, fabrika bahçesine kurulan kan alma istasyonlarına gelerek kan bağışında bulundu. Ulusal kan stoklarına katkı sağlamak ve yaşanan deprem afeti sonrası oluşabilecek kan ihtiyacına destek olmak adına kan bağışı kampanyası yapmaya karar verdiklerini belirten Yayla Agro Gıda yetkilileri, etkileri bütün ülkede hissedilen depremin meydana getirdiği olumsuzlukların ve yaşanan sıkıntıların birlik ve dayanışma içerisinde aşılabileceğini belirttiler.
Kan bağışına verdiği destekten dolayı Yayla Agro Gıda’ya teşekkür eden Mersin Kızılay Kan Bağış Merkezi yetkilisi Özden ALTUN;
- “Bilindiği üzere, Türk Kızılayı ülkemizin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü tek başına karşılamaktadır. Resmi gazetede yayınlanan 04.12.2008 tarihli kan ve kan ürünleri mevzuatı gereği, Türkiye’deki tüm devlet ve özel hastanelerinin kan ihtiyaçları öncelikli olarak Türk Kızılayı tarafından karşılanacaktır. Türk Kızılayı bu kanları tamamen gönüllü bağışçılardan almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önermiş olduğu ve güvenliliği en yüksek bağış şekli bu olduğundan Sağlık Bakanlığımız gerekli düzenlemeleri başlamıştır.
- Mersin ili ve ilçelerindeki bu yoğun talebi karşılayabilmemiz, gönüllü bağışçılara ulaşmamız için il ve ilçelerde birçok kurumla iş birliği içinde kan bağışı kampanyaları düzenlemekteyiz. Mersin Yayla Argo fabrikasında düzenlemiş olduğumuz kan bağışı kampanyası yoğun katılımla sonuçlanmıştır. Bu güzel organizasyona destek olan Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve kan bağışçılarımıza hastalarımız adına teşekkür ederiz.”