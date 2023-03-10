Yayla Agro: Kanımız bir canımız bir

“Bilindiği üzere, Türk Kızılayı ülkemizin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü tek başına karşılamaktadır. Resmi gazetede yayınlanan 04.12.2008 tarihli kan ve kan ürünleri mevzuatı gereği, Türkiye’deki tüm devlet ve özel hastanelerinin kan ihtiyaçları öncelikli olarak Türk Kızılayı tarafından karşılanacaktır. Türk Kızılayı bu kanları tamamen gönüllü bağışçılardan almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önermiş olduğu ve güvenliliği en yüksek bağış şekli bu olduğundan Sağlık Bakanlığımız gerekli düzenlemeleri başlamıştır.