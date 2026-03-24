Yaz ayları öncesi Sivas'ta alarm: Havadan ve karadan mücadele başlatıldı

Şehir genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle larva, kene ve zararlı haşerelere karşı etkin mücadele yürütülüyor.

Kenelere karşı havadan ve karadan etkin mücadele

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Parklar, yeşil alanlar, mesire yerleri ve su birikintilerinin olduğu riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıldığını ifade eden Başkan Uzun, ilaçlama faaliyetlerinin hem karadan mobil araçlarla hem de havadan insansız hava aracıyla yürütüldüğünü söyledi.

Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tüm imkânların seferber edildiğini kaydeden Uzun, "Sivas’ımızın her köşesinde, hemşerilerimizin sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı teknolojik imkânlarımızı da kullanarak titiz bir çalışma yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

İlaçlama çalışmalarında drone teknolojisinin aktif olarak kullanılması, özellikle kara araçlarının ulaşmakta zorlandığı bataklık alanlar, yoğun sazlıklar ve dik yamaçlı araziler gibi riskli noktalara daha hızlı ve etkili müdahale imkânı sunuyor.







