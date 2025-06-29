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Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi: En son 30 yaşındaki genç yüksek ateşle hastaneye başvurmuştu

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi: En son 30 yaşındaki genç yüksek ateşle hastaneye başvurmuştu

10:2929/06/2025, Pazar
IHA
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30 yaşındaki Uğur Uymaz, köyde hayvancılıkla uğraşıyordu.
30 yaşındaki Uğur Uymaz, köyde hayvancılıkla uğraşıyordu.

Sivas'ta kene yapışması sonucu, vücutlarına bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, 4 gün önce yüksek ateş şikâyetiyle ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı. Buradan 2 gün sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde rahatsızlığın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü kaynaklı olduğu anlaşıldı. Uymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.


Uymaz'ın vücuduna yapışan keneyi fark edemediği veya virüsün dışarıdan kendisine bulaşmış olabileceği düşünülüyor. Uymaz'la birlikte bu yıl KKKA sonucu Sivas'ta ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.




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