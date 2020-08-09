Yaz eğitimine iki kitap daha

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik “Öğrenmeye Hazırım” ve 1’inci sınıf öğrencileri için “Tohum” isimli yeni kitap setleri hazırladıklarını bildirdi. Dünyadaki ortak endişeler arasında “koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime verilen arada öğrencilerin öğrenme kayıplarının artmasının” yer aldığını aktaran Selçuk, önceki yıllarda yaz aylarının çoğunlukla çocukların oynadıkları ve eğlendikleri bir tatil şeklinde geçtiğini söyledi.

Selçuk, bu süreçte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesi ve EBA TV Yaz Okulu üzerinden öğrencilere sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek için alternatifler sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi. İlkokul öğrencilerine destek olmak için “Arkadaş” isimli tatil kitaplarını hazırladıklarını ve yaklaşık 5 milyon 300 bin çocuğa ulaştırdıklarını anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

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ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLER HAZIRLADI

“Çocuklara eğlenceli, oyun tabanlı içerikler sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf için ‘Öğrenmeye Hazırım’ seti hazırladık. Bu setin 4 kitabı var. Her birinde de Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve hayat bilgisi içerikleri söz konusu. Çok eğlenceli ve dinamik bir yapıda” “Öğrenmeye Hazırım” seti ile öğrencilerin isterlerse üst sınıflara, isterlerse de alt sınıflara ilişkin derslerin içeriğine bakabileceğine dikkati çeken Selçuk, gelişimin durdurulamayacağının altını çizdi.

1’inci sınıf öğrencilerine yönelik “Tohum” isimli bir kitap seti daha hazırladıklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti: “1’inci sınıfları niye ayırdık? 1’inci sınıf okula yeni başlanılan bir sene. Çocuklarımızın öğretmenleri ile yüz yüze eğitimleri yarım kaldı. Bu nedenle EBA televizyonunda da burada 1’inci sınıflara bir ayrıcalık yaptık. 1’inci sınıflara özel 3 fasikül halinde ‘Tohum’ dediğimiz bir set hazırladık. Burada da çocuklarımızın, dinleme, konuşma, okuma, yazmayı içeren dört dil becerisinin temel alındığı bir yaklaşım sergiledik. Öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizin birlikte hazırladıkları ve beraberce oluşturdukları bir içerik. Aynı zamanda da çocuk edebiyatının seçkin yazarlarının birtakım eserlerinden alıntılar var.”

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