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Yazılım kaynaklı sorun ATM'leri de etkiledi: Vatandaşlar para çekemedi

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun pek çok sektörü etkiledi. Bankaların ATM'lerinde yaşanan sorun nedeniyle para çekmek isteyenler farklı ATM'lere yönlendirildi. Bazı bankaların ATM'leri ödeme yapamadı.

13:49 - 19/07/2024 vendredi
DHA
Para çekmek için ATM'lerin önüne gelenler, başka ATM'lere yönlendirildi.
Para çekmek için ATM'lerin önüne gelenler, başka ATM'lere yönlendirildi.

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinde de aksama yaşanıyor. Taksim Meydanı'nda para çekmek için ATM'lerin önüne gelenler, başka ATM'lere yönlendirildi.


Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bir bankamatiği denedim. Şimdi başka bir bankamatiğe gideceğim. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.


Yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankamatikten işlem yapamayan bir kadın ise, "İlk buradan denedim ama olmadı. Hesabıma bakacaktım, para var mı diye ama bir sorun var. Bankamızla görüşmemizi söylediler" diye konuştu.


İnternet sisteminde küresel sıkıntı: Bütün sistemler çöktü

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank yazılım kaynaklı sorun yaşadıklarını duyurdu. ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti. Öte yandan BTK, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu da "Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" dedi. Microsoft 365 son yaptığı açıklamada sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini duyurdu.

İnternet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Microsoft çökme sorunu düzeldi mi? Açıklama geldi...

"İnternet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Bu durum, dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorunlara yol açtı ve birçok sektörde işlemleri durma noktasına getirdi. Bankacılık, havayolları, hastaneler ve yayın kuruluşlarının sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 acil hizmetleri devre dışı kaldı. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemleri çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank, yazılım kaynaklı sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Peki İnternet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Microsoft çökme sorunu düzeldi mi? Açıklama geldi...


#ATM
#Bankamatik
#İnternet
#Yazılım
#Arıza
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