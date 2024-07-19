Yazılım kaynaklı sorun ATM'leri de etkiledi: Vatandaşlar para çekemedi

"İnternet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Bu durum, dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorunlara yol açtı ve birçok sektörde işlemleri durma noktasına getirdi. Bankacılık, havayolları, hastaneler ve yayın kuruluşlarının sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 acil hizmetleri devre dışı kaldı. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemleri çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank, yazılım kaynaklı sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Peki İnternet çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? Microsoft çökme sorunu düzeldi mi? Açıklama geldi...