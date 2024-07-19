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Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: THY'den aksama açıklaması

Dünya genelinde havalimanları, bankalar ve hastaneler gibi birçok şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesintiler yaşanıyor. Türk Hava Yolları (THY) da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde sorunlar yaşandığını belirterek, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede çözüleceğini bildirdi.

10:46 - 19/07/2024 الجمعة
Güncelleme: 11:02 - 19/07/2024 الجمعة
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.


"Dünyada bir problem yaşanıyor"


Üstün,
"Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz"
ifadelerini kullandı.




İnternet sisteminde küresel sıkıntı: Bütün sistemler çöktü

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank yazılım kaynaklı sorun yaşadıklarını duyurdu. ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti. Öte yandan BTK, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu da "Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" dedi.



#Türk Hava Yolları
#THY
#Yazılım
#internet
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