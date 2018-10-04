Gündem YDS sonuçları açıklandı
EĞİTİM

Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı mı? YDS sonuç öğrenme

YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin giriş sonuç sayfasında Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, 4 Ekim 2018 tarihinde öğleden sonra açıklandı. Peki 'YDS sonucu nasıl öğrenilir', 'YDS puan seviyeleri nasıl belirleniyor', 'YDS'de alınan puan ne zamana kadar geçerli olacak'? Tüm bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YDS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklandı.
YDS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklandı.

Yüksek lisans programları, doçent, doktora ve sanat alanında master yapmak isteyenlerin girdiği YDS sınavı, 9 Eylül 2018 tarihinde yapıldı. Sınavın ardından 25 gün geçti. ÖSYM’nin resmi web sitesinde sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Sınav nasıl değerlendirilecek?

Kurumun yayımladığı YDS kılavuzu içerisinde sınavın nasıl değerlendirileceği açıklandı. Buna göre; Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

  • Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Puan seviyeleri

  • Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
  • 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
  • 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
  • 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
  • 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
  • 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

Sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?

YDS puanı kaç yıl geçerli, sorusuna kurum tarafından resmi açıklama geldi. Buna göre sınavdan alınacak puan, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerli olacak.

14 milyon yıllık balık fosili bulundu

14 milyon yıllık balık fosili bulundu
Şehidimizin kanınıyerde bırakmayacağız

Şehidimizin kanınıyerde bırakmayacağız

Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu.
AKINCI'dan kaçış yok

AKINCI'dan kaçış yok

​Aselsan'ın geliştirdiği radar sayesinde inlerinde nefes alsalar İHA'ların haberi olacak.
İşletme belirlendi sıra cezada

İşletme belirlendi sıra cezada

​Tekirdağ'da derenin 'kırmızı' akmasına neden olanlara ceza yağacak.
Suç dosyası kabarık

Suç dosyası kabarık

​Savcı baba, hakim annenin oğlunun işlemediği suç kalmamış.
Daha çok haberyapmamız gerek

Daha çok haberyapmamız gerek

"FETÖ'cü korkusu" ile 80 bin TL'lerini çaldırdılar.
Zorla getirilecek

Zorla getirilecek

Silahlı terör örgütüne üyelikten yargılanıyordu.
Akkuyu'dailk üretim

Akkuyu'dailk üretim

​İlk nükleer enerjinin hedeflenen üretim tarihi belli oldu.

FETÖ okullarınaöğrenci yok

FETÖ okullarınaöğrenci yok

İki kez değiştirmek kurtarmadı, bir ülkede daha batıyorlar.

Emniyet paylaştı

Emniyet paylaştı

Adı Dolf, fotoğrafı 1930'da çekildi.
Kentler markalaşacak mı?

Kentler markalaşacak mı?

​AK Parti Grup Toplantısı'nda altı çizilen detaylar yeni bir yaklaşımı beraberinde getirecek.
Yumurta değil ambalaj yok

Yumurta değil ambalaj yok

​Günlük satılan yumurtaya 1 ay stok ömrü biçen provokatörler üzülecek.
İsrail herkese karşı küstah

İsrail herkese karşı küstah

Merkel, 2 günlüğüne gittiği İsrail ziyaretinin ilk gününde azar yedi.
Mimar Sinan yaptısahibi satıyor

Mimar Sinan yaptısahibi satıyor

​471 yıllık hamamın fiyatı dudak uçuklatıyor.
Bir çizik daha

Bir çizik daha

4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.