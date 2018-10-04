YDS sonuçları açıklandı

Yüksek lisans programları, doçent, doktora ve sanat alanında master yapmak isteyenlerin girdiği YDS sınavı, 9 Eylül 2018 tarihinde yapıldı. Sınavın ardından 25 gün geçti. ÖSYM’nin resmi web sitesinde sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Sınav nasıl değerlendirilecek?

Kurumun yayımladığı YDS kılavuzu içerisinde sınavın nasıl değerlendirileceği açıklandı. Buna göre; Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Puan seviyeleri

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

Sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?

YDS puanı kaç yıl geçerli, sorusuna kurum tarafından resmi açıklama geldi. Buna göre sınavdan alınacak puan, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerli olacak.